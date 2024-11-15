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大风吹过，洛阳牡丹还好吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.13 23:24
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　　近日，大风降温天气来袭，处于最佳观赏期的洛阳牡丹能否扛得住？这个问题牵动着不少市民、游客的心。

　　13日，王城公园、王城动物园、中国国花园、隋唐城遗址植物园等以园内的花海实景揭晓了答案：由于及时采取有效措施，整体影响较小。

　　“去年我已经来过洛阳看过牡丹，这次是专程带爱人来的，没想到遇到了大风。但是，你们把牡丹保护得很好，开得依然美丽。”13日上午，一对来自上海的游客进入王城公园赏花，悬着的心也终于放下了。

　　“一般来说，大风天气可能会吹落花瓣、使花朵提前凋谢，或者折断花茎等造成不可修复的损伤，但牡丹是很有风骨的花卉。”王城公园副主马晓洁说，园区通过与气象部门紧密联系，根据实际情况采取了多种形式的防风措施，包括提前为处于盛花期的牡丹观赏区域搭建起防风屏障，减弱大风对牡丹的直接吹拂，对于单株的名贵牡丹也以支架固定花枝增强其抗风能力。目前，园区牡丹未受影响，13日18时许，园区正有序撤去防风屏障，不影响大风天后牡丹的观赏效果。

　　同样，在中国国花园，园区通过搭建600米的挡风屏障，有效减少了大风对牡丹的影响，依然呈现连片牡丹花海。“此次大风加速了部分早期牡丹的凋谢，但对中晚期牡丹品种影响较小。”中国国花园相关工作人员介绍，园区未雨绸缪，启动约10000平方米的现代化电动防雨遮阳棚，有效延长花期5至7天，确保接下来牡丹不受高温和风雨影响。

　　“大风虽不友好，但牡丹花枝较低，园区及时采取了有效措施，整体影响较小。”隋唐城遗址植物园高级工程师沈改霞说，同时此次降温过程对于延长牡丹花期等也有利的一面。

　　牡丹文化节期间，天气变化异常。我市各牡丹观赏园表示，将密切关注天气预报，通过遮荫网、防雨棚等多种措施为牡丹保驾护航，满足市民、游客中晚期赏花需求。同时，也提醒广大游客，如遇极端天气，园区或出于安全考虑可能会采取临时闭园措施，请及时关注相关资讯，给予理解、配合。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 陈瑞 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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