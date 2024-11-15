13日，市长张玉杰在中国一拖主持召开农机装备产业链企业座谈会，与链主企业、科研机构、企业家代表深入交流，认真听取意见建议，研究洛阳现代农机装备集群发展工作。

坚定信心扛牢使命振兴一拖再创辉煌

推动国家现代农机装备集群做大做强

张玉杰主持召开农机装备产业链企业座谈会

13日，市长张玉杰在中国一拖主持召开农机装备产业链企业座谈会，与链主企业、科研机构、企业家代表深入交流，认真听取意见建议，研究洛阳现代农机装备集群发展工作。

农机装备是洛阳的传统优势产业，成功入选国家先进制造业集群。座谈会上，中国一拖总经理魏涛介绍了生产经营、项目谋划、链群带动等情况。国家农机装备创新中心、黄河软轴、福格森、开创科技、路通农装、金世纪车轮、胜华金属机械、中汇汽车零部件、辰汉科技、东方众成、卓格哈斯、丰收芬美得、拖研动力、永为机械等科研机构和企业负责人逐一发言，介绍企业发展情况，反映面临困难问题，围绕农机装备集群发展提出意见建议。张玉杰边听边记，与大家深入交流互动，对问题诉求现场交办，纳入“万人助万企”台账，明确时间节点，落实责任单位，限期答复处理。

张玉杰指出，要提高站位抓产业，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，站在保障国家粮食安全、建设农业强国的高度，对标国家先进制造业集群评价体系，做大做强现代农机装备集群。要做大龙头强带动，落实河南省与国机集团战略合作部署，支持中国一拖加快技术迭代、产品升级，推出更多进口替代产品，做优存量、做大增量，实现经营收入和产业规模快速增长。要做强链群聚合力，成立农机装备产业联盟，加强创新联合攻关、产销适配对接，引导上下游企业实施高水平“三化改造”，推动更多配套“供应商”融入行业“供应链”，实现聚链成群、提质倍增。要健全机制强保障，制定农机产业发展规划，加快建设产业配套园区，争取落地行业鉴定检测中心，畅通上下联动、合作共建机制，打造具有国际竞争力的现代农机装备产业基地。

座谈会前，张玉杰还到中国一拖特专车分公司调研，了解生产经营情况，协调解决具体事项，就更好服务企业发展提出要求。

王太钢等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 )