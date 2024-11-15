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洛阳两县入选！河南省宜居宜业和美乡村建设先导区名单公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.13 23:23
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　　近日，洛报融媒记者从洛阳市农业农村局获悉，河南省宜居宜业和美乡村建设先导区名单公布，全省共确定16个先导区。其中，洛阳市嵩县和新安县2个先导区名列其中。

　　培育宜居宜业和美乡村建设先导区，是我省学习运用“千万工程”经验，统筹县域城乡规划布局，分类推进乡村建设片区化、组团式发展，努力在推动乡村全面振兴上奋勇争先的创新举措。近年，洛阳市深刻把握乡村演变规律和人口转移趋势，以乡村产业连片发展为重点，坚持全域推进与分批分类推进相结合，集中连片推进乡村全面振兴，科学规划集中连片示范区58个、发展组团286个，梯次推进、因地制宜建设宜居宜业和美乡村，确保到2035年基本实现农业农村现代化目标。经过持续培育建设，新安“千年樱红”农文旅融合片区、嵩县环陆浑湖农文旅融合片区等一批集中连片示范区在富民产业发展、乡村面貌改善、乡村基层治理等方面取得明显成效，逐步走出了具有区域特色的乡村振兴新路子。

　　根据工作部署，下一步，省级先导区将以产业布局为纽带，通过连片规划、资源互补、产业协同、利益共享、整体提升，集成推进城乡融合、三产融合、三生融合、五大振兴，把乡村建设、产业发展、乡村治理等方面探索的先进模式、先进理念集成应用到先导区建设中，增强片区发展的协同性、联动性、可持续性，促进区域内均衡发展，加快形成一批可实施、可持续、可复制的发展模式，推动乡村全面振兴工作取得突破性、引领性成果。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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