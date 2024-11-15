大风还要再刮一天 洛阳下周最高气温34℃

据“洛阳气象”微信公众号消息，根据最新的气象资料分析，今明两天受强冷空气影响，大风天气将持续，气温有所下降，并伴有扬沙或浮尘。周中后期多受暖低压控制，全市气温快速升高。

据“洛阳气象”微信公众号消息，根据最新的气象资料分析，今明两天受强冷空气影响，大风天气将持续，气温有所下降，并伴有扬沙或浮尘。周中后期多受暖低压控制，全市气温快速升高。 据“洛阳气象”微信公众号消息，根据最新的气象资料分析，今明两天受强冷空气影响，大风天气将持续，气温有所下降，并伴有扬沙或浮尘。周中后期多受暖低压控制，全市气温快速升高。 具体预报 今天夜里：晴天间多云，有扬沙或浮尘，偏西风4级左右，阵风5级～6级。 14日(周一)：晴天间多云，有扬沙或浮尘，偏西风4级～5级，阵风6级～8级，气温13℃～25℃。 15日(周二)：晴天间多云，气温13℃～30℃。 16日(周三)：晴天转多云，气温16℃～34℃。 17日(周四)：多云转晴天，气温17℃～30℃。 18日(周五)：多云间阴天，部分地区有分散性阵雨、雷阵雨，气温15℃～28℃。 19日(周六)：晴天间多云，气温13℃～30℃。 20日(周日)：多云转阴天，气温15℃～30℃。⑥