“关公”现身关林 沉浸式戏曲演绎受欢迎

“太精彩了！”13日，“忠义千年·武圣遗风”沉浸式戏曲演绎在洛阳关林景区举行，来自洛阳豫剧院二团的戏曲名家刘亚林扮演关公，为游客带来古典舞《入礼朝圣》、情景剧《桃园三结义》、豫剧《华容道》等精彩演出。

“太精彩了！”13日，“忠义千年·武圣遗风”沉浸式戏曲演绎在洛阳关林景区举行，来自洛阳豫剧院二团的戏曲名家刘亚林扮演关公，为游客带来古典舞《入礼朝圣》、情景剧《桃园三结义》、豫剧《华容道》等精彩演出。

“关公”现身关林，受到游客欢迎。《三国志》《三国演义》里的经典故事场景重现，游客们跟着“关公”的脚步，沉浸式欣赏演出，身临其境感受其“忠义仁勇”的精神。活动方还组织了关公知识问答，与游客进行互动。

洛阳关林是国家级非物质文化遗产“关公信俗”的遗产地，以“关公信俗”为主要表现形式的关圣文化，在海内外华人群体中具有较强影响力和吸引力。

据介绍，4月20日，“忠义千年·武圣遗风”沉浸式戏曲演绎第二场演出将在洛阳关林景区举行，敬请期待。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 朱梦婉 文/图）