聚焦家居厨卫！13类产品享受补贴 单件最高不超过1500元

4月12日，河南省商务厅等7部门发布《关于做好2025年家装厨卫“焕新”有关工作的通知》(简称《通知》)。洛报融媒记者了解到，市民购买13类产品将享受补贴，单件补贴最高不超过1500元。

4月12日，河南省商务厅等7部门发布《关于做好2025年家装厨卫“焕新”有关工作的通知》(简称《通知》)。洛报融媒记者了解到，市民购买13类产品将享受补贴，单件补贴最高不超过1500元。 4月12日，河南省商务厅等7部门发布《关于做好2025年家装厨卫“焕新”有关工作的通知》(简称《通知》)。洛报融媒记者了解到，市民购买13类产品将享受补贴，单件补贴最高不超过1500元。 《通知》提出，对个人消费者购买净水机、蒸烤箱、微波炉、洗碗机、消毒柜、扫地机、智能马桶、智能门锁、淋浴器、智能窗帘、智能晾衣架、智能床、助听器等13类产品，按最终销售价格(剔除所有折扣和优惠后的价格)的15%给予补贴，单件补贴不超过1500元。 据悉，结合“两新”政策，去年，洛阳在全省率先启动汽车、家电、家装厨卫、电动自行车等多领域以旧换新工作，出台《洛阳市推动消费品以旧换新实施方案》《洛阳市加力实施消费品以旧换新工作方案》等，并在省定家装厨卫16个补贴品类基础上再“扩容”，达到27个品类。 后续，洛阳将做好政策顺畅衔接和平稳有序实施，持续推出多种形式的供需对接、新品首发、联动促销等活动，推动惠民政策落实落地。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 实习生 张志慧 文/图）