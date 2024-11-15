4月14日牡丹花情预报

古人云“牡丹一朵值千金，将谓从来色最深”。近日，漫步在全市各大牡丹观赏园，便能邂逅这价值千金之美。园内牡丹已大面积盛放，放眼望去，花团锦簇，红的似火、粉的如霞、白的像雪，交织成一幅繁花似锦的春日盛景。

古人云“牡丹一朵值千金，将谓从来色最深”。近日，漫步在全市各大牡丹观赏园，便能邂逅这价值千金之美。园内牡丹已大面积盛放，放眼望去，花团锦簇，红的似火、粉的如霞、白的像雪，交织成一幅繁花似锦的春日盛景。

中国国花园：全园共有约630个品种牡丹开放，主要分布在东门内广场、二乔亭、国花台周边、唐风隋影广场等。其中：盛开的牡丹品种有初乌、五大洲、白王狮子、明石泄、群芳殿等；初开的牡丹品种有海黄、豆绿、日向、神乐狮子等。园内黄刺玫、樱花等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园：全园共有约580个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有首案红、蝶恋春、贵妃插翠、春红娇艳、天鹅娇子等；初开的牡丹品种有和平红绣球、玫瑰香、金点白燕尾、彩云飞、黑妞等。网红牡丹银丝贯顶，绿色系珍品牡丹春柳、绿幕隐玉等进入最佳观赏期。此外，园内郁金樱、关山樱、普贤象樱、绣球荚蒾、琼花、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

王城公园：全园共有约560个品种牡丹开放,主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、春晓岸、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有杨贵妃、白妙、八千代椿、黄冠、气壮山河、白王狮子等；初开的牡丹品种有春柳、绿洲缠丝、新七福神、长寿乐、海黄等。园内木香、黄刺玫、棣棠等竞相绽放。大花飞燕草、毛地黄、耧斗菜、羽扇豆等各色花境植物争奇斗艳。

国家牡丹园：全园共有约630个品种牡丹开放,主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林。其中：盛开的牡丹品种有二乔、姚黄、春归华屋、洛阳春、擎天粉、春红娇艳、王红、栋梁负重、紫香秀色、霓裳羽衣、珊瑚台、冠世墨玉、黑夫人、赵粉、黄翠羽、古班同春、金玉良缘、泼墨、春柳等；初开的牡丹品种有豆绿、岛锦、新七福神、太阳、首案红、银红巧对、肉芙蓉、古铜颜、八千代椿、紫兰魁、花竞、绿香球等。园内荷包牡丹、紫藤、丁香、棣棠、樱花等竞相绽放。

南山牡丹园：全园260个品种牡丹全部开放,主要分布在九色花、牡丹花海、台地区域等处。其中：盛开的牡丹品种有黄翠羽、蓝月亮、贵妃插翠、岛锦、花二乔、墨润绝伦、雨后风光、姚黄等；初开的牡丹品种有豆绿、绿香球、绿幕隐玉、绿洲缠丝等。园内郁金香、海棠、碧桃、樱花等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有约160个品种牡丹开放，主要分布在华夏园、寒牡丹区、锦绣园、主干道东段南侧和二级路环线等处。其中：盛开的牡丹品种有老君紫、翰墨丹青、东篱银菊、水墨丹青、银红巧对、粉中冠、红绫、兰贵人、芳纪、绯司、虞姬艳装、今紫、豆绿、玫瑰紫、姚黄、春柳、珊瑚台、藏枝红、岛锦、旭港、香玉等；初开的牡丹品种有雪莲、鲁荷红、花竞、花王、青龙卧墨池、白王狮子、岛大臣等。园区内航天育种基地的各色太空牡丹和万芳园的克隆牡丹已盛开，花开喜人。

神州牡丹园：全园共有约510个品种牡丹开放,主要分布在室内展览馆(牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、万花馆等处)。其中：盛开的牡丹品种有十八号、黑夫人、九天揽月、棒棒糖、天鹅绒、观音面、贵妃插翠、赵粉、魏紫、富贵满堂、宫样妆、醉西施、玉版白、迎日红、粉荷、蝴蝶报春、春柳、二乔等；初开的牡丹品种有藏花红、丹阳、黑海撒金、乌金耀辉、嫦娥奔月、碧海晴空、金桂飘香、第一娇、青龙卧墨池、皇冠、荷花绿、麻姑献寿、冰凌罩红石、彩绘、美艳等。园内玉兰、棣棠、樱花等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月13日