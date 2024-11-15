提前闭园！隋唐城遗址植物园今日夜间演出活动取消

13日午间，洛报融媒记者从洛阳隋唐城遗址植物园获悉，受大风天气影响，该园今日夜间演出活动取消，将于19:00提前闭园。

13日午间，洛报融媒记者从洛阳隋唐城遗址植物园获悉，受大风天气影响，该园今日夜间演出活动取消，将于19:00提前闭园。相关公告如下：

受大风天气影响，为切实保障游客的游园安全，隋唐城遗址植物园于2025年4月13日18:30停止售票，19:00闭园，4月14日正常开放。目前已进入公园的游客，请您及时关注天气变化，听从公园管理人员安排有序离园。由此给您带来的不便，我们深表歉意，感谢您的理解与配合！

同时提醒广大游客，大风天气期间，请做好个人防护，尽量减少户外活动，确保人身财产安全。咨询电话：隋唐城遗址植物园 0379-65917101（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 文/图）