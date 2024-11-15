赏花游客注意！洛阳多个公园恢复开园【视频】

13日早，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，根据气象部门最新预报的天气情况，王城公园、王城动物园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、从政坊游园、洛浦公园、开元湖公园将于2025年4月13日8时30分起恢复开园。

13日早，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，根据气象部门最新预报的天气情况，王城公园、王城动物园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、从政坊游园、洛浦公园、开元湖公园将于2025年4月13日8时30分起恢复开园。请听从现场工作人员指引，注意游园安全，请广大游客相互转告。感谢您一直以来的关心、理解和支持！我们在牡丹花海等您来，同赏国色天香、共叙牡丹情缘！

咨询电话：

王城公园0379-63938545

王城动物园0379-63911772

中国国花园0379-65512634

隋唐城遗址植物园0379-65917101

从政坊游园0379-63237879

洛浦公园0379-63256760

开元湖公园0379-63260383

(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 陈瑞 文/图)