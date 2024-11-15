赏花游客注意！洛阳多个公园恢复开园【视频】

13日早，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，根据气象部门最新预报的天气情况，王城公园、王城动物园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、从政坊游园、洛浦公园、开元湖公园将于2025年4月13日8时30分起恢复开园。
13日早，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，根据气象部门最新预报的天气情况，王城公园、王城动物园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、从政坊游园、洛浦公园、开元湖公园将于2025年4月13日8时30分起恢复开园。
13日早，洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心获悉，根据气象部门最新预报的天气情况，王城公园、王城动物园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、从政坊游园、洛浦公园、开元湖公园将于2025年4月13日8时30分起恢复开园。请听从现场工作人员指引，注意游园安全，请广大游客相互转告。感谢您一直以来的关心、理解和支持！我们在牡丹花海等您来，同赏国色天香、共叙牡丹情缘！
咨询电话：
王城公园0379-63938545
王城动物园0379-63911772
中国国花园0379-65512634
隋唐城遗址植物园0379-65917101
从政坊游园0379-63237879
洛浦公园0379-63256760
开元湖公园0379-63260383
(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 陈瑞 文/图)
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605