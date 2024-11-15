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衣冠映千年 霓裳越古今——“寻洛十三朝”服饰复原秀启幕神都
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.04.12 21:27
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　　泱泱华夏，礼乐绵延；河洛之间，王朝星移。洛阳，这座镌刻着十三朝风华的古都，以山河为卷、以岁月为笔，书写着半部中华文明的璀璨史诗。值此牡丹盛放之际，“寻洛十三朝”服饰复原大秀于隋唐洛阳城景区明堂二层内恢弘启幕，以衣冠为引、以史韵为脉，带您穿越时空长廊，触摸华夏千年风华。

　　“寻洛十三朝”以十三朝服饰妆容复原为核心叙事，从夏商的古朴厚重，到隋唐的开放包容，每一幕都带您领略这座古都在不同时期的独特魅力。每一袭华服皆是历史的注脚，每一抹妆容皆是时代的印记，带您沉浸式感受古都洛阳在不同王朝更迭中的文明嬗变。

　　千年衣冠，一朝风华

　　2025年4月12日，隋唐洛阳城景区明堂内，一场跨越千年的文明对话在光影交织中恢弘启幕。四十位模特化身历史信使，身着自东汉至北宋的复原华服拾级而上，衣袂翩跹间，沉睡千年的壁画仿佛破壁而出——东周礼乐的端雅、西汉雄浑的庄重、东汉儒风的飘逸，曹魏英武的肃穆、西晋名士的清骨，北魏胡汉的交融、北齐异域的瑰丽，隋代初绽的华贵、盛唐气象的万千，武周巾帼的飒爽、后梁烟华的短暂，后唐中兴的豪情、后晋沧桑的辗转，直至北宋文人的风雅，十三朝衣冠风华在洛阳城流转生辉，织就一幅“衣冠上国”的立体长卷。

　　此次展演的服饰皆由资深服饰文化研究者包意凡领衔设计制作，以考古报告、壁画遗存为经纬，以传统织造工艺为筋骨，历时数载潜心考据、反复推敲，每一处细节皆暗藏历史密码。其中逾七成服饰为首次公开亮相，以当代匠心对话千年风华，让观者得以在衣香鬓影间触摸华夏文明的温度。

　　以衣载道，以秀传韵

　　本次活动由隋唐洛阳城景区主办，是牡丹文化节期间的重要文化活动之一。复原服饰并非仅仅是对衣服外观的简单复刻，而是一场跨越时空、与历史文明深度对话的盛宴。近年来，隋唐洛阳城景区致力于以直观、生动的方式，为游客呈现历史的真实面貌，让每一件服饰、每一个妆造都成为连接过去与现在的桥梁。

　　自2023“观唐”盛宴起，至2025“寻洛十三朝”，隋唐洛阳城景区连续三年以复原秀为钥，启历史之门，邀大众共赏岁月华章。我们希望以这种独特的展示形式，引领大众走进历史的长河，领略那些被岁月尘封的多彩篇章，感受历史的丰富多样与无穷魅力。

　　盛世霓裳，古今辉映

　　这场打破时空界限的服饰史诗，借复原秀的创新形式重现敦煌壁画、墓室砖雕中的历史场景。模特步履间，东汉深衣的广袖拂过北齐胡服的翻领，盛唐襦裙的披帛缠绕武周蹀躞带的金扣，历史不再是线性的叙事，而是交织成璀璨的文化星云。观众既可仰观眼前流动的千年衣冠长河，亦可俯身触摸建筑间沉淀的岁月肌理，将这份跨越时空的文明记忆永驻心间。

　　华服为媒，明堂为鉴，这场由隋唐洛阳城主办，包意凡倾力打造的“寻洛十三朝”复原秀，不仅是对华夏衣冠礼乐的虔诚致敬，更是一场唤醒文明基因、激活历史想象的文化朝圣。当最后一袭宋制褙子隐入夜色，邀您共赴一场跨越时空的文明之约，在盛世风华与市井烟火间，读懂这座古都的永恒魅力。
[ 责任编辑：潘亮 ]
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