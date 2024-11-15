大风还要继续刮！洛阳最新天气预报来了

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周前期洛阳受强盛的高空西北气流控制，以晴天为主。

洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周前期洛阳受强盛的高空西北气流控制，以晴天为主。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周前期洛阳受强盛的高空西北气流控制，以晴天为主。今天夜里至13日受强冷空气影响，大风天气将持续，气温有所下降，并伴有扬沙或浮尘。周中后期多受暖低压控制，全市气温快速升高。 具体预报 今天夜里：晴天，有扬沙或浮尘，西北风4级～6级，阵风7级～9级。 4月13日(周日)：晴天，偏西风5级～7级，阵风8级～10级，气温9℃～26℃。 4月14日(周一)：晴天，偏西风4级～5级，气温14℃～26℃。 4月15日(周二)：晴天到多云，气温14℃～33℃。 4月16日(周三)：晴天转多云，气温17℃～35℃。 4月17日(周四)：多云转晴天，气温18℃～29℃。 4月18日(周五)：多云到阴天，气温15℃～31℃。 4月19日(周六)：晴天间多云，气温14℃～30℃。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）