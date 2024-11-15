12日，市长张玉杰调研督导城市提质重点项目建设工作，强调要树牢人民城市的理念，增强大局意识、节点意识、攻坚意识，全力以赴抢时间、抓进度、保质量，完善优化城市路网体系，不断提升城市承载功能和宜居品质。 盯节点攻难关加快工程建设进度

优路网惠民生提升城市功能品质

张玉杰调研督导城市提质重点项目建设工作 12日，市长张玉杰调研督导城市提质重点项目建设工作，强调要树牢人民城市的理念，增强大局意识、节点意识、攻坚意识，全力以赴抢时间、抓进度、保质量，完善优化城市路网体系，不断提升城市承载功能和宜居品质。 作为我市洛河以北城区的一条东西向城市主干道，玄武门大街有效串连芳华路、王城大道快速路、承福门大街、启明西路等道路，对优化洛北城区交通路网结构具有重要意义。经过紧张施工，玄武门大街(嘉豫门大街至定鼎大道段)目前已具备通车条件，张玉杰沿着路面自西向东徒步察看项目进展情况，详细了解环境治理、交通组织、围挡设置、树木移植等工作进展，针对具体问题逐一分析研判，现场交办落实，明确责任单位、解决路径和完成时限。 张玉杰指出，玄武门大街的改造提升承载着完善城市路网、提升通行效率的重要使命。各级各部门要增强大局意识，狠抓责任落实，拿出与时间赛跑的干劲、冲劲和拼劲，攻坚克难、倒排工期、挂图作战，在推动项目建设中展现担当作为。要紧盯时间节点，合理安排工期、时序，加大人员、机械设备投入，加快完善中州渠两侧环境绿化和配套基础设施建设，统筹做好交通疏导、苗木迁移、周边路网连接等工作，让道路通行更顺畅、景观更优美。要强化组织调度，协调好道路提升与城市交通之间的矛盾，合理设置施工围挡，建设临时保通道路，采取半幅封闭施工、夜间错峰作业等方式，最大限度地减少对交通的影响，实现“施工效率”与“民生需求”平衡。要加强沟通协作，强化要素保障，坚决克服本位主义，及时协调解决项目建设中遇到的的难点、堵点问题，为项目顺利推进奠定坚实基础，确保项目早建成、群众早受益。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹）