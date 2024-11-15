4月13日牡丹花情预报

“石家蜡烛何曾剪，荀令香炉可待熏。”各大牡丹观赏园内，层层叠叠的锦绣花潮漫过雕栏，空气里浮动着千年未散的清雅芬芳。无论是未剪烛芯般灼灼生辉的硕大花冠，抑或暗合香篆氤氲的国色天香，皆在诉说这座千年花城已迎来最绚烂的盛放时刻。

“石家蜡烛何曾剪，荀令香炉可待熏。”各大牡丹观赏园内，层层叠叠的锦绣花潮漫过雕栏，空气里浮动着千年未散的清雅芬芳。无论是未剪烛芯般灼灼生辉的硕大花冠，抑或暗合香篆氤氲的国色天香，皆在诉说这座千年花城已迎来最绚烂的盛放时刻。

中国国花园：全园共有约600个品种牡丹开放，主要分布在国花台周边、二乔亭、开元富贵广场、东门内广场等。其中：盛开的牡丹品种有新七福神、芳纪、岛大臣、胜葛巾、贵妃插翠等；初开的牡丹品种有白妙、五大洲、明石泄、日向等。园内黄刺玫、樱花等竞相绽放。

中国国花园(新七福神)

王城公园：全园共有约560个品种牡丹开放,主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、春晓岸、傲梅渲春观赏区、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有杨贵妃、首案红、黄冠、气壮山河、白王狮子等；初开的牡丹品种有春柳、白妙、渡世白、新七福神、海黄等。花径最大的牡丹八束狮子已进入最佳观赏期，木香、黄刺玫、棣棠等花卉竞相绽放；大花飞燕草、毛地黄、耧斗菜、羽扇豆等各色花境植物也不甘示弱，争奇斗艳，共同演绎一场春日的繁华盛会。

王城公园(八束狮子)

隋唐城遗址植物园：全园共有约550个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有雪映桃花、奇花异彩、冰罩蓝玉、菱花湛露、蓝芙蓉等；初开的牡丹品种有绿野仙踪、玫红飘香、粉西施、翠幕、假葛巾等。网红牡丹银丝贯顶，绿色系珍品牡丹春柳、绿幕隐玉等进入最佳观赏期。此外，园内紫荆、樱花、绣球荚蒾、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(珊瑚台)

国家牡丹园：全园共有约580个品种牡丹开放,主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林其中：盛开的牡丹品种有栋梁负重、紫香秀色、霓裳羽衣、十八号、珊瑚台、潜溪绯、冠世墨玉、黑夫人、赵粉、黄翠羽、玫红飘香、粉中冠、雁落粉荷、古班同春、金玉良缘、泼墨、春柳、如花似玉等；初开的牡丹品种有首案红、古铜颜、八千代椿、三变赛玉、紫兰魁、花竞、赛墨莲、绿香球等。园内荷包牡丹、紫藤、丁香、棣棠、樱花等竞相绽放。

国家牡丹园(花竞)

南山牡丹园：全园260个品种牡丹全部开放,主要分布在九色花、牡丹花海、台地区域等处。其中：盛开的牡丹品种有白雪公主、香玉、黄翠羽、蓝月亮、贵妃插翠、岛锦、花二乔、墨润绝伦、雨后风光、姚黄等；初开的牡丹品种有海黄、豆绿、绿香球、绿幕隐玉、绿洲缠丝、首案红等。园内郁金香、海棠、碧桃、樱花、榆叶梅等竞相绽放。

国际牡丹园：全园共有约150个品种牡丹开放，主要分布在主干道东段南侧、二级路环线、华夏园和锦绣园等处。其中：盛开的牡丹品种有翰墨丹青、东篱银菊、红绫、兰贵人、绯司、岛锦、晨红、小桃红、今紫、迎日红、豆绿、玫瑰紫、姚黄、春柳、水墨丹青、冬凌桃仙、珊瑚台、迎黄冠、花王、芳纪、太阳等；初开的牡丹品种有虞姬艳装、金玉交章、青龙卧墨池、芳纪等。园区内航天育种基地太空牡丹牡丹已盛开，处于最佳观赏期。

神州牡丹园：全园共有约450个品种牡丹开放,主要分布在室内展览馆(牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、万花馆等处)。其中：盛开的牡丹品种有贵妃插翠、赵粉、魏紫、宫样妆、醉西施、玉版白、迎日红、绿幕隐玉、紫瑶台、粉荷、蝴蝶报春、春柳、二乔、岛锦、蓝海碧波等；室外初开的牡丹品种有金桂飘香、第一娇、青龙卧墨池、皇冠、首案红、荷花绿、麻姑献寿、十八号、黑夫人、棒棒糖、天鹅绒、冰凌罩红石、瑶池研墨、紫瑶台等。园内玉兰、棣棠、樱花等竞相绽放。

第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

2025年4月12日