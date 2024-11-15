洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

4月13日牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.12 17:33
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　“石家蜡烛何曾剪，荀令香炉可待熏。”各大牡丹观赏园内，层层叠叠的锦绣花潮漫过雕栏，空气里浮动着千年未散的清雅芬芳。无论是未剪烛芯般灼灼生辉的硕大花冠，抑或暗合香篆氤氲的国色天香，皆在诉说这座千年花城已迎来最绚烂的盛放时刻。

　　中国国花园：全园共有约600个品种牡丹开放，主要分布在国花台周边、二乔亭、开元富贵广场、东门内广场等。其中：盛开的牡丹品种有新七福神、芳纪、岛大臣、胜葛巾、贵妃插翠等；初开的牡丹品种有白妙、五大洲、明石泄、日向等。园内黄刺玫、樱花等竞相绽放。

中国国花园(新七福神)

　　王城公园：全园共有约560个品种牡丹开放,主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、春晓岸、傲梅渲春观赏区、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有杨贵妃、首案红、黄冠、气壮山河、白王狮子等；初开的牡丹品种有春柳、白妙、渡世白、新七福神、海黄等。花径最大的牡丹八束狮子已进入最佳观赏期，木香、黄刺玫、棣棠等花卉竞相绽放；大花飞燕草、毛地黄、耧斗菜、羽扇豆等各色花境植物也不甘示弱，争奇斗艳，共同演绎一场春日的繁华盛会。

王城公园(八束狮子)

　　隋唐城遗址植物园：全园共有约550个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有雪映桃花、奇花异彩、冰罩蓝玉、菱花湛露、蓝芙蓉等；初开的牡丹品种有绿野仙踪、玫红飘香、粉西施、翠幕、假葛巾等。网红牡丹银丝贯顶，绿色系珍品牡丹春柳、绿幕隐玉等进入最佳观赏期。此外，园内紫荆、樱花、绣球荚蒾、猥实、黄刺玫等竞相绽放。

隋唐城遗址植物园(珊瑚台)

　　国家牡丹园：全园共有约580个品种牡丹开放,主要分布在南园凤鸣宝花区、精品园、北园九色台、广场两侧、牡丹展览馆、凤丹林其中：盛开的牡丹品种有栋梁负重、紫香秀色、霓裳羽衣、十八号、珊瑚台、潜溪绯、冠世墨玉、黑夫人、赵粉、黄翠羽、玫红飘香、粉中冠、雁落粉荷、古班同春、金玉良缘、泼墨、春柳、如花似玉等；初开的牡丹品种有首案红、古铜颜、八千代椿、三变赛玉、紫兰魁、花竞、赛墨莲、绿香球等。园内荷包牡丹、紫藤、丁香、棣棠、樱花等竞相绽放。

国家牡丹园(花竞)

　　南山牡丹园：全园260个品种牡丹全部开放,主要分布在九色花、牡丹花海、台地区域等处。其中：盛开的牡丹品种有白雪公主、香玉、黄翠羽、蓝月亮、贵妃插翠、岛锦、花二乔、墨润绝伦、雨后风光、姚黄等；初开的牡丹品种有海黄、豆绿、绿香球、绿幕隐玉、绿洲缠丝、首案红等。园内郁金香、海棠、碧桃、樱花、榆叶梅等竞相绽放。

　　国际牡丹园：全园共有约150个品种牡丹开放，主要分布在主干道东段南侧、二级路环线、华夏园和锦绣园等处。其中：盛开的牡丹品种有翰墨丹青、东篱银菊、红绫、兰贵人、绯司、岛锦、晨红、小桃红、今紫、迎日红、豆绿、玫瑰紫、姚黄、春柳、水墨丹青、冬凌桃仙、珊瑚台、迎黄冠、花王、芳纪、太阳等；初开的牡丹品种有虞姬艳装、金玉交章、青龙卧墨池、芳纪等。园区内航天育种基地太空牡丹牡丹已盛开，处于最佳观赏期。

　　神州牡丹园：全园共有约450个品种牡丹开放,主要分布在室内展览馆(牡丹文化区、国韵阁、富贵楼、万花馆等处)。其中：盛开的牡丹品种有贵妃插翠、赵粉、魏紫、宫样妆、醉西施、玉版白、迎日红、绿幕隐玉、紫瑶台、粉荷、蝴蝶报春、春柳、二乔、岛锦、蓝海碧波等；室外初开的牡丹品种有金桂飘香、第一娇、青龙卧墨池、皇冠、首案红、荷花绿、麻姑献寿、十八号、黑夫人、棒棒糖、天鹅绒、冰凌罩红石、瑶池研墨、紫瑶台等。园内玉兰、棣棠、樱花等竞相绽放。

　　第42届中国洛阳牡丹文化节花情预报小组

　　2025年4月12日
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚...
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
        4月5日，由洛阳市第一人民医院主办的“第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会”成功举办，开幕式由该院院长苗润宏主持。
  • · 为生命接力 ！市三院医生张楠成功捐献造血干细胞
  • ·男子右肾被“蛀空” 竟因老婆患过肺结核
  • ·如何科学预防光敏性皮炎？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 黄河岸边去哪儿玩？洛阳市发布“...
  • 洛阳市发布“天下黄河洛阳美”美...
  • 大风！降温！洛阳发布最新天气预报
  • 洛阳交警部门设置限时停车位 方便...
  • 徜徉黄河之畔 遇见最“美”洛阳
  • 柳絮飞舞，能否增加道路冲洗频次...
  • 洛阳迎大风沙尘天气 阵风可达9-10级
  • 200件（组）新增文物亮相洛阳博物馆
  • 4月11日牡丹花情预报
  • 准备开抢！明日10点洛YOUNG小店消...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605