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隋唐洛阳城携手同程旅行、河南机场集团推出汉服旅行盲盒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2025.04.12 16:22
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　　4月11日，隋唐洛阳城景区携手同程旅行、河南机场集团共同推出“国风花旅·神都共芳”汉服旅行盲盒游园活动，通过“赏花+旅行+汉服盲盒”的创新模式，为游客打造沉浸式国风盛宴。

　　每年4月，洛阳迎来赏花旺季，吸引大批游客前往。同程旅行平台数据显示，近一周“洛阳”相关出游产品搜索量上涨67%。其中，隋唐洛阳城遗址公园近一周搜索热度上涨287%，受到中外游客欢迎。

　　基于洛阳丰富的文旅资源，4月11日，参与“国风花旅·神都共芳”汉服旅行盲盒活动的20余名达人、外籍博主、以及同程旅行“周五出逃旅行盲盒”幸运旅客齐聚洛阳，化身“唐宫佳人”穿梭于天堂明堂之间，上演“一步越千年”的时空穿越大秀。

　　隋唐洛阳城内，活动现场以牡丹花海为主题进行精美布置。结合隋唐洛阳城建筑群的历史厚重感，通过唐风歌舞表演、古风NPC互动游戏等网红打卡点，吸引现场中外游客驻足打卡。活动期间，外籍博主与游客共同参与“中外文化互动挑战”，通过直播向全球观众展示牡丹文化、汉服礼仪及唐代建筑美学，推动传统文化的对外传播。

　　除了线下精彩活动，当天活动线上同步直播。同程旅行还特别邀请古风主持人现场派发同程旅行“周五出逃计划”福利，包含：高铁/机票路费报销权益、隋唐洛阳城景区门票、限量版文创周边礼包、益禾堂饮品免单礼券多种福利。作为此次活动重要支持方，郑州机场、洛阳机场、同程旅行实力宠粉，通过报销火车票机票，以及丰富的出行产品，为游客提供丰富的出行方式，助力游客让旅途更加便捷。

　　同程旅行相关负责人表示：“作为新一代消费中坚，‘Z世代’年轻人正逐步成为旅游市场新趋势的引领者。基于年轻群体新的消费需求，此次活动通过旅行盲盒+文旅融合+汉服体验+福利裂变组合拳，创新文旅产品供给形式，吸引年轻群体及国际游客关注。同时，借助外籍博主视角与直播技术，活动实现传统文化活态传承与跨圈层传播，为文旅融合高质量发展提供新样本。”
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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