受大风天气影响，洛阳多个公园紧急闭园

受大风天气影响，为切实保障游客的游园安全，洛阳王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园等公园将于12日15时实施紧急闭园。

受大风天气影响，为切实保障游客的游园安全，洛阳王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园等公园将于12日15时实施紧急闭园。

闭园公告

尊敬的游客朋友们:

大家好！

受大风天气影响，为切实保障游客的游园安全，王城公园、王城动物园、中国国花园、隋唐城遗址植物园、从政坊游园、洛浦公园、开元湖公园将于2025年4月12日15时实施紧急闭园，恢复开放时间另行公告。目前已进入公园的游客，请您及时关注天气变化，听从公园管理人员安排有序离园。由此给您带来的不便，我们深表歉意，感谢您的理解与配合！

同时提醒广大游客，大风天气期间，请做好个人防护，尽量减少户外活动，确保人身财产安全。您可通过各公园官方微信公众号等渠道，获取最新的开园信息和相关动态。待狂风静息后，我们再次相约在牡丹花海，沉浸式感受牡丹盛放的绚烂。

咨询电话：

王城公园0379-63938545

王城动物园0379-63911772

中国国花园0379-65512634

隋唐城遗址植物园0379-65917101

从政坊游园0379-63237879

洛浦公园0379-63256760

开元湖公园0379-63260383

洛阳市园林绿化中心

2025年4月12日

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