祝贺！洛阳柔道小将斩获9金 荣膺河南省金牌榜第一

11日，“奔跑吧·少年”2025河南省青少年柔道冠军赛在商丘市圆满落幕。洛阳代表队在本次比赛中发挥出色，共获9金3银7铜，位居河南省金牌榜第一。

11日，“奔跑吧·少年”2025河南省青少年柔道冠军赛在商丘市圆满落幕。洛阳代表队在本次比赛中发挥出色，共获9金3银7铜，位居河南省金牌榜第一。

据介绍，柔道是河南省竞技体育强项，近年来该项目人才辈出，潜力深厚，在国内外大型比赛中摘金夺银，成绩喜人。本次比赛为期6 天，由河南省体育局主办，省重竞技航空运动中心等单位承办，共有来自全省19支代表队683人参赛，是近年来该项赛事参赛人数最多的一次。洛阳代表队此次派出42名选手参加各组别赛事，32人取得优异成绩。夺得19枚奖牌之外，还获得6个第五名和7个第七名。

比赛中，洛阳选手表现可圈可点。曾夺得省十四运会男子乙组金牌的李鸿森，此次从60公斤级项目升至66公斤级，在同级别对手体重明显占优的情况下，他凭借稳健的发挥和扎实的基本功，一路过关斩将，勇夺金牌。

在女子甲组63公斤级比赛上，王子怡、郭悦两名队员分处两个小组，经过一番拼搏，两人会师决赛，包揽冠亚军，展示了洛阳选手的实力。

女子乙组70公斤以上级比赛是重量与实力的碰撞。洛阳小将尹露童虽然训练时间短，第一次参加比赛，却在比赛中充分发挥初生牛犊不怕虎的精神。甚至面对体重130公斤的巨无霸型对手，她也没有慌张，成为洛阳柔道队冉冉升起的新星。

本次比赛提升了我省青少年柔道运动员的实战能力，更传递了尊重、礼貌、忍耐和自强不息的精神。通过比赛，洛阳队检阅了后备队伍实力，为未来该项目的发展打下坚实基础。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 崔亚楠 涂晓洛 文/图）