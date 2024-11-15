户外演出、应天门投影秀取消！隋唐洛阳城景区发布提示

“邂逅隋唐”微信公众号今日发布提示称，受大风天气影响，隋唐洛阳城景区对部分区域及活动进行调整。 “邂逅隋唐”微信公众号今日发布提示称，受大风天气影响，隋唐洛阳城景区对部分区域及活动进行调整。 隋唐洛阳城温馨提示 亲爱的游客朋友们： 洛阳市气象台4月12日10时发布大风橙色预警信号，目前隋唐洛阳城景区室内场馆均正常对外开放，为保障游览安全与观演体验，现对部分区域及活动调整如下： 1.景区内户外演出及应天门投影秀取消，室内演出均不受影响； 2.应天门北广场及应天门阙楼、天堂九层临时关闭，具体开放范围以现场指引为准； 3.原定于应天门二层户外平台的“寻洛十三朝”复原秀移至明堂室内二层。 望各位游客相互转告，合理安排出游时间。已成功预约的游客，请按预约时段有序入园；未预约的游客请及时调整行程，感谢您的理解与配合！ 提醒参观隋唐洛阳城景区的游客，请您及时关注天气变化，做好防风措施，如遇突发情况，请听从景区工作人员安排有序撤离至安全区域。 洛阳隋唐城运营管理有限公司

2025年4月12日 ⑥