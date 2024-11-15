西工区、瀍河区将恢复、启用一批交通技术监控设备

日前，“洛阳交警”微信公众号发布消息称，为加强道路交通安全管理，预防和减少道路交通事故，根据相关法律法规，洛阳交警部门恢复、启用一批交通技术监控设备。

西工区

洛阳市公安局交警支队三大队在西工区恢复、启用一批交通技术监控设备，用于查处车辆违法停车等交通违法行为，公示期为：2025年4月9日至2025年4月15日，2025年11月16起开始启用。

附：监控设备设置地点及查处的道路交通违法行为