洛阳这些景区临时闭园、限流、活动取消

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洛阳市气象台2025年4月12日10时41分将大风黄色预警信号升级为大风橙色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现8到10级西北风，阵风11级以上，并伴有扬沙或浮尘，请注意防范。因受大风天气影响，洛阳各景区发布紧急公告。
洛阳市气象台2025年4月12日10时41分将大风黄色预警信号升级为大风橙色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现8到10级西北风，阵风11级以上，并伴有扬沙或浮尘，请注意防范。
孟津区气象台2025年4月12日8时18分发布大风红色预警信号：目前小浪底镇阵风风力已达13级，预计未来6小时，小浪底镇等镇和街道将出现12级左右西北风，阵风13到14级，请注意防范。
洛阳白马寺闭园公告
尊敬的游客朋友：
洛阳市气象台2025年4月12日10时41分将大风黄色预警信号升级为大风橙色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现8到10级西北风，阵风11级以上。为保障游客游览安全，洛阳白马寺将按照极端天气应急预案进行部署，自2025年4月12日下午起，实施紧急闭园，恢复开放时间另行公告。
目前已进入寺内的游客，请您及时关注天气变化，做好防风保暖措施，如遇突发情况，请听从寺内工作人员安排有序撤离至安全区域；已成功预约未核销的游客，请通过原购票渠道申请全额退款；未预约的游客，请及时调整行程。
您可以通过“洛阳白马寺”官方微信公众号渠道关注最新动态。由此给您带来的不便我们深表歉意，感谢您的理解与配合！
在此提醒各位游客朋友，在强风天气期间，请做好个人防护，避免在户外逗留。
祝您出入平安，六时吉祥！
咨询电话：0379-63789090
洛阳白马寺
2025年4月12日