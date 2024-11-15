洛阳这些景区临时闭园、限流、活动取消

洛阳市气象台2025年4月12日10时41分将大风黄色预警信号升级为大风橙色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现8到10级西北风，阵风11级以上，并伴有扬沙或浮尘，请注意防范。

孟津区气象台2025年4月12日8时18分发布大风红色预警信号：目前小浪底镇阵风风力已达13级，预计未来6小时，小浪底镇等镇和街道将出现12级左右西北风，阵风13到14级，请注意防范。

洛阳白马寺闭园公告

尊敬的游客朋友：

洛阳市气象台2025年4月12日10时41分将大风黄色预警信号升级为大风橙色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现8到10级西北风，阵风11级以上。为保障游客游览安全，洛阳白马寺将按照极端天气应急预案进行部署，自2025年4月12日下午起，实施紧急闭园，恢复开放时间另行公告。

目前已进入寺内的游客，请您及时关注天气变化，做好防风保暖措施，如遇突发情况，请听从寺内工作人员安排有序撤离至安全区域；已成功预约未核销的游客，请通过原购票渠道申请全额退款；未预约的游客，请及时调整行程。

您可以通过“洛阳白马寺”官方微信公众号渠道关注最新动态。由此给您带来的不便我们深表歉意，感谢您的理解与配合！

在此提醒各位游客朋友，在强风天气期间，请做好个人防护，避免在户外逗留。

祝您出入平安，六时吉祥！

咨询电话：0379-63789090

洛阳白马寺

2025年4月12日