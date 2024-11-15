阵风11级以上！洛阳市气象台发布大风橙色预警

洛阳市气象台2025年4月12日10时41分将大风黄色预警信号升级为大风橙色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现8到10级西北风，阵风11级以上，并伴有扬沙或浮尘，请注意防范。

洛阳市气象台2025年4月12日10时41分将大风黄色预警信号升级为大风橙色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现8到10级西北风，阵风11级以上，并伴有扬沙或浮尘，请注意防范。 洛阳市气象台2025年4月12日10时41分将大风黄色预警信号升级为大风橙色预警信号：预计未来6小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现8到10级西北风，阵风11级以上，并伴有扬沙或浮尘，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责做好防大风应急工作。 2.停止高空、水上户外作业和一切露天集体活动；房屋抗风能力较弱的中小学校和单位应当停课、停业,人员减少外出。 3.公园、景区、游乐场等户外场所应当及时发出警示信息，适时关闭相关区域，停止营业，组织居民避险。 4.相关单位和企业应当切断户外危险电源，加固围板、棚架、广告牌等易被大风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品，疏散、转移危险地带和危房居民。 5.居民应当关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物；居民应当避免外出，有必要外出时避免骑自行车，远离户外广告牌、棚架、铁皮屋、板房等易被大风吹动的搭建物，切勿在树下、电杆下、塔吊下躲避。 6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当采取保障交通安全的措施,有关部门和单位应做好森林、草原等防火工作。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）