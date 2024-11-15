11日，我市警方在周王城广场开展“全民禁赌共参与 移风易俗树新风”活动，引导广大群众知法守法、远离赌博。
11日，我市警方在周王城广场开展“全民禁赌共参与 移风易俗树新风”活动，引导广大群众知法守法、远离赌博。
11日，我市警方在周王城广场开展“全民禁赌共参与 移风易俗树新风”活动，引导广大群众知法守法、远离赌博。
在活动中，民警通过摆放宣传板、悬挂条幅、发放宣传资料、设置咨询台等方式，结合案例，给市民讲解赌博危害及相关法律法规，引导大家树立良好家风，从思想上、心理上、行动上构筑禁赌坚固防线。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 马维俊 摄）
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