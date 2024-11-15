白天限流、“灯映龙门”项目暂停开放！龙门石窟发布紧急公告

今日，“龙门石窟”微信公众号发布紧急公告称，龙门石窟按照极端天气应急预案进行部署，2025年4月12日白天，实施紧急限流；4月12日晚上，“灯映龙门”项目暂停开放。

紧急公告

尊敬的游客朋友：

根据气象部门最新预报，洛龙区将出现7到8级西北风，阵风9到10级，局地10级以上，并伴有扬沙或浮尘。为保障游客的游览安全，龙门石窟按照极端天气应急预案进行部署，2025年4月12日白天，实施紧急限流；4月12日晚上，“灯映龙门”项目暂停开放。已成功预约的游客，请按预约时段有序入园；已成功预约“灯映龙门”项目的游客，请通过原购票渠道申请全额退款；未预约的游客请及时调整行程，感谢您的理解与配合！

提醒参观龙门石窟的游客，请您及时关注天气变化，做好防风措施，如遇突发情况，请听从景区工作人员安排有序撤离至安全区域。

龙门石窟

2025年4月12日

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