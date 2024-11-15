工伤预防进企业 筑牢安全“防护墙”

昨日，由市人社局与洛阳日报社联合主办的“工伤预防进企业”宣传培训活动走进中车洛阳机车有限公司，进一步强化工伤预防意识，助力企业实现“零事故”目标。

昨日，由市人社局与洛阳日报社联合主办的“工伤预防进企业”宣传培训活动走进中车洛阳机车有限公司，进一步强化工伤预防意识，助力企业实现“零事故”目标。

在培训活动现场，有关专家结合近年来国内典型工伤事故案例，深入剖析机械操作、高空作业、电气安全等领域的风险隐患，强调“预防为主、综合治理”的重要性。培训活动现场还设置了工伤预防主题展板区，图文并茂展示安全生产法要点、应急救护流程及企业安全文化建设成果。

中车洛阳机车有限公司一线员工及安全管理人员参与培训，现场互动热烈，并开展了面对面答疑，让安全生产观念深入人心。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）