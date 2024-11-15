昨日，市长张玉杰主持召开市政府常务会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究政府抓落实相关制度、二季度重点目标任务等工作。

张玉杰主持召开市政府常务会议

研究政府抓落实相关制度、二季度重点目标任务等工作

昨日，市长张玉杰主持召开市政府常务会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究政府抓落实相关制度、二季度重点目标任务等工作。

会议传达学习了习近平总书记关于巡视工作的重要论述、关于安全生产和防灾减灾救灾工作的重要论述以及近期重要讲话重要文章等精神，强调要深入贯彻落实党中央关于巡视工作的部署要求，聚焦涉洛事项抓好即知即改、真改实改、联动整改；要坚持人民至上，聚焦重点领域、重点行业、重点部位、重点时段，集中开展安全生产、防灾减灾查险除患，压紧压实各方责任链条，深入研究治本攻坚之策，不断提高本质安全水平。

会议传达学习了习近平总书记关于狠抓落实的重要论述，研究审议了政府抓落实五个制度。会议指出，抓落实是政府工作的核心关键。各级各部门要树牢狠抓落实的鲜明导向，聚焦省委“四高四争先”和市委“三项重点工作”部署，务实功、出实招、求实效，拼出洛阳发展新天地。要扛牢责任抓落实，紧扣目标任务，找准职责定位，善于谋大事、勤于抓小事、多抓具体事。要讲究方法抓落实，深入一线查实情，扑下身子抓进度，现场办公解难题，真正做到“用脚步丈量忠诚”。要注重实效抓落实，紧盯市委部署、重点项目、民生实事，完善工作清单，明确时间节点，真正干出实绩实效。要严格奖惩抓落实，落实“红黑榜”制度，加强督查督办，强化追责问责，形成干事创业、奋勇争先的浓厚氛围。

会议通报了一季度“开门红”完成情况，逐项研究部署二季度重点工作目标任务。会议强调，要坚定信心决心，抢抓政策机遇，加强向上对接，出台务实举措，确保完成各项目标任务。要抓住重点关键，聚焦龙头企业延链补链、驻洛央企重组整合等重点，在优质存量上做大增量，深度谋划县域经济，持续叫响城市文旅品牌，着力提升城市能级、完善城市功能，推动高质量发展再上新台阶。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)