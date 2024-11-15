洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

张玉杰主持召开市政府常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.12 09:00
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

张玉杰主持召开市政府常务会议
研究政府抓落实相关制度、二季度重点目标任务等工作

　　昨日，市长张玉杰主持召开市政府常务会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究政府抓落实相关制度、二季度重点目标任务等工作。

　　会议传达学习了习近平总书记关于巡视工作的重要论述、关于安全生产和防灾减灾救灾工作的重要论述以及近期重要讲话重要文章等精神，强调要深入贯彻落实党中央关于巡视工作的部署要求，聚焦涉洛事项抓好即知即改、真改实改、联动整改；要坚持人民至上，聚焦重点领域、重点行业、重点部位、重点时段，集中开展安全生产、防灾减灾查险除患，压紧压实各方责任链条，深入研究治本攻坚之策，不断提高本质安全水平。

　　会议传达学习了习近平总书记关于狠抓落实的重要论述，研究审议了政府抓落实五个制度。会议指出，抓落实是政府工作的核心关键。各级各部门要树牢狠抓落实的鲜明导向，聚焦省委“四高四争先”和市委“三项重点工作”部署，务实功、出实招、求实效，拼出洛阳发展新天地。要扛牢责任抓落实，紧扣目标任务，找准职责定位，善于谋大事、勤于抓小事、多抓具体事。要讲究方法抓落实，深入一线查实情，扑下身子抓进度，现场办公解难题，真正做到“用脚步丈量忠诚”。要注重实效抓落实，紧盯市委部署、重点项目、民生实事，完善工作清单，明确时间节点，真正干出实绩实效。要严格奖惩抓落实，落实“红黑榜”制度，加强督查督办，强化追责问责，形成干事创业、奋勇争先的浓厚氛围。

　　会议通报了一季度“开门红”完成情况，逐项研究部署二季度重点工作目标任务。会议强调，要坚定信心决心，抢抓政策机遇，加强向上对接，出台务实举措，确保完成各项目标任务。要抓住重点关键，聚焦龙头企业延链补链、驻洛央企重组整合等重点，在优质存量上做大增量，深度谋划县域经济，持续叫响城市文旅品牌，着力提升城市能级、完善城市功能，推动高质量发展再上新台阶。

　　会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 李雅君)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚...
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
        4月5日，由洛阳市第一人民医院主办的“第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会”成功举办，开幕式由该院院长苗润宏主持。
  • · 为生命接力 ！市三院医生张楠成功捐献造血干细胞
  • ·男子右肾被“蛀空” 竟因老婆患过肺结核
  • ·如何科学预防光敏性皮炎？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 黄河岸边去哪儿玩？洛阳市发布“...
  • 洛阳市发布“天下黄河洛阳美”美...
  • 大风！降温！洛阳发布最新天气预报
  • 洛阳交警部门设置限时停车位 方便...
  • 徜徉黄河之畔 遇见最“美”洛阳
  • 柳絮飞舞，能否增加道路冲洗频次...
  • 洛阳迎大风沙尘天气 阵风可达9-10级
  • 200件（组）新增文物亮相洛阳博物馆
  • 4月11日牡丹花情预报
  • 准备开抢！明日10点洛YOUNG小店消...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605