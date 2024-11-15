明确重点 狠抓落实 推进建设宜居宜业和美乡村

4月9日，全省学习运用“千万工程”经验建设宜居宜业和美乡村现场推进会在洛阳召开，总结全省学用“千万工程”经验成果，并安排部署下步工作。

4月9日，全省学习运用“千万工程”经验建设宜居宜业和美乡村现场推进会在洛阳召开，总结全省学用“千万工程”经验成果，并安排部署下步工作。 4月9日，全省学习运用“千万工程”经验建设宜居宜业和美乡村现场推进会在洛阳召开，总结全省学用“千万工程”经验成果，并安排部署下步工作。 副省长李酌出席会议并讲话。会议指出，我省深入学用“千万工程”经验，坚持因地制宜、分类施策，扎实提升乡村产业、乡村建设、乡村治理水平，取得了阶段性成效。要准确把握新形势、新要求，锲而不舍搞建设，久久为功抓落实，持续推动宜居宜业和美乡村建设取得可感可及的成效。 会议强调，要坚持链式发展，加力培育乡村富民产业，促进农民增收。要坚持因地制宜，实施乡村建设提质工程。要坚持党建引领，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，不断提升乡村治理效能。要加强领导，健全统筹推进机制、优化分类推进机制、完善多元参与机制，确保和美乡村建设取得成效。 会议还对当前麦田管理、高标准农田建设、沟渠连通整治、巩固拓展脱贫攻坚成果等工作进行安排部署。(《河南日报》记者 刘一洁)