洛阳城市阳台，太火爆！持续至4月13日…

以旧换新进行时！近日，《河南省2025年加力扩围开展大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》印发，消费品以旧换新范围进一步加大，激发了不少消费者以旧换新的需求。

河南省2025年加力扩围开展大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案

【部分政策】

支持汽车报废更新。个人消费者报废登记在本人名下的2012年6月30日(含当日，下同)前注册登记的汽油乘用车、2014年6月30日前注册登记的柴油及其他燃料乘用车，或2018年12月31日前注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。对报废上述符合条件旧车并购买新能源乘用车的，补贴2万元；对报废上述符合条件燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元。在一个自然年度内，每位个人消费者最多享受一次汽车报废更新补贴。个人消费者申请补贴所报废的符合条件的旧车，应当于2025年1月8日前登记在本人名下；在补贴申请审核期间，其所新购置的汽车应登记在本人名下。

支持汽车置换更新。个人消费者转让登记在本人名下的乘用车，并购买乘用车新车的，给予汽车置换更新补贴支持，购买新能源乘用车补贴最高不超过1.5万元，购买燃油车补贴最高不超过1.3万元。个人消费者申请汽车置换更新补贴，转让的既有乘用车应当于2025年1月8日前登记在申请人名下。每位个人消费者在一个自然年度内最多可享受一次汽车置换更新补贴，就同一辆新车只能选择申领汽车报废更新补贴或者置换更新补贴。

支持家电以旧换新。继续支持冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机等8类产品以旧换新，将微波炉、净水器、洗碗机、电饭煲等4类家电纳入补贴范围。对2级能效或水效标准产品按最终销售价格的15%给予补贴，对1级能效或水效标准产品按最终销售价格的20%给予补贴。每位消费者每类产品可补贴1件(空调产品最多可补贴3件)，每件补贴不超过2000元。2024年已享受某类家电产品以旧换新补贴的个人消费者，2025年购买同类家电产品可继续享受补贴。

支持数码产品购新补贴。个人消费者在参与商家购买补贴范围内手机、平板、智能手表(手环)等3类(单件销售价格不超过6000元)数码产品的，按产品最终销售价格的15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴1件，每件补贴最高不超过500元。

支持家居家装及适老产品消费。对个人消费者购买智能马桶、智能门锁、智能晾衣架、智能沙发(含电动按摩椅)等家居产品，按销售价格的15%给予补贴，单件补贴金额最高不超过1500元。对购买居家适老化改造产品的老年人家庭，按适老化改造产品总费用的30%补贴，每房补贴上限为1.2万元。加大对个人消费者在开展旧房装修、厨卫等局部改造过程中购置所用物品和材料的补贴力度，在风险可控前提下，鼓励以装修合同为依据实施补贴。

支持电动自行车以旧换新。对个人消费者交售报废老旧电动自行车并换购合格新车的，给予最高不超过500元的以旧换新补贴；交售报废老旧锂离子蓄电池电动自行车并换购铅酸蓄电池电动自行车的，各地可适当加大补贴力度。鼓励享受补贴的消费者购买符合《电动自行车行业规范条件》企业生产的合格电动自行车新车。用于参加以旧换新活动的电动自行车新车，应具有符合现行强制性国家标准的产品合格证、强制性产品认证(CCC)证书。

机会来了！今天上午，由洛阳市商务局指导，西工区人民政府主办，西工区商务局、洛阳网承办、工商银行洛阳分行特别支持的“焕新生活，绿色消费”洛阳市2025消费品以旧换新生活节正式启动，家电、数码、汽车、电动车等四大品类集结20余家头部品牌齐聚，吸引了大批消费者到场。

看演出、拍美图，看新品试爆款、享补贴得优惠，一站焕新生活！

温馨提示：周六、日上午10时左右，原创演艺持续上演

4月11-13日举办的“焕新生活，绿色消费”洛阳市2025消费品以旧换新生活节，集结家电、数码、汽车、电动车等四大品类、20余家头部品牌，包括八方、苏宁，华为、小米、VIVO、步步高、OPPO、比亚迪(王朝)、比亚迪(海洋)、岚图、雷克萨斯、理想、蔚来、极氪、乐道、阿维塔、五菱、宝骏、雅迪、爱玛等20余家头部品牌，在政策补贴基础上，参与活动的品牌制定了专项补贴优惠措施助力消费。

汽车展区，除置换补贴外，蔚来还针对2024年多款指定车型推出“5年0息金融优惠”“5年免费换电”等多重购车礼遇；家电展区，八方电器在补贴基础上推出了“单件满3000元送旅行茶具一套，套购满8000元送品牌电烤箱一台”“购空调享8大免费福利”等优惠措施；数码产品展区，VIVO额外推出了100元-500元的店补优惠。此外，现场到访、购机还可参与游戏，赢取蓝牙耳机、小音箱等礼品……

补贴+优惠叠加，也引发了不少逛展消费者的热情：市民小孙准备换一台新手机，在VIVO展台咨询得知，“国补+店补”叠加起来最高可省1000元；张女士意向的一款雅迪电动车，“政企补贴”叠加，再加换购，到手只要2199元，立省400元……

参与活动的品牌商家还来了不少新品、爆款产品。

“海湾蓝的小米SU7 MAX，和蓝天、洛河都好搭” “HUAWEI Pura X手感比想象中好，看视频、自拍也很香”……活动现场，小米、华为等品牌展台的人气居高不下，拍照打卡、咨询新品的品牌“发烧友”络绎不绝。

OPPO手机展台新品OPPOFind X8s也很吸睛，凭“小屏影像旗舰”、轻薄手感等特质十分圈粉，现场推出的249元磁吸套装、299元一年碎屏险等预定礼赠活动咨询者众。

“没想到理想L8、理想MEGA也能来！”“感觉雅迪摩登系列新品好适合女生呀。”在汽车、电动车展区，新品热门车型同样人气火爆，现场俨然成了车友的大型社交场。

值得一提的是，工商银行洛阳分行还推出了家电数码焕新工行福利补贴！参与流程如下：打开云闪付APP，首页点击“河南焕新”-点击“银行叠加有礼”，参与家电数码核销补贴-进入“以旧换新银行助力，查看工行福利补贴-了解工行福利补贴并点击查看名额-领取国补优惠券，点击工行信用卡付款-国补支付成功，前往“我的优惠券”查看返券补贴，有效期内进行使用。亦可到现场展台(政策宣讲服务区东侧)咨询详情。

为方便消费者逛展，现场还设有政策宣讲服务区，消费者可咨询具体补贴信息。

无法到现场也没有关系

您可通过直播观看

洛阳市2025消费品以旧换新生活节

长按识别下方二维码

进入洛阳网视频号

观看现场直播

好看又好拍！好逛又好玩！

以旧换新生活节喊你来焕新啦！

4月11日-13日9:30-18:00

洛阳城市阳台中原明珠塔南广场