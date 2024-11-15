提醒！洛阳白马寺明后两天预约已满

根据气象部门最新预报，未来两天洛阳市将出现大风黄色预警天气。受大风影响，为给游客营造一个安全舒适的游览环境，白马寺景区将按照特殊天气应急预案进行部署，立即启动限流措施。

根据气象部门最新预报，未来两天洛阳市将出现大风黄色预警天气。受大风影响，为给游客营造一个安全舒适的游览环境，白马寺景区将按照特殊天气应急预案进行部署，立即启动限流措施。 今日，洛阳白马寺景区官微发布最新提示，内容如下： 洛阳白马寺关于预约已满的提示 尊敬的游客朋友： 根据气象部门最新预报，未来两天洛阳市将出现大风黄色预警天气。受大风影响，为给游客营造一个安全舒适的游览环境，白马寺景区将按照特殊天气应急预案进行部署，立即启动限流措施。 2025年4月12日、4月13日白马寺门票预约已满，已预约的游客请提前关注天气变化，做好防风保暖措施，按预约时段刷身份证有序入寺。尚未预约门票的游客可调整其他行程或择日预约参观。敬请提前预约，合理安排出行时间。 白马寺没有授权任何第三方平台进行门票销售，请不要在任何第三方平台购票。 给您造成不便敬请谅解！ 洛阳白马寺

2025年4月11日