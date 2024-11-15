预警升级！洛阳市气象台发布大风黄色预警

洛阳市气象台2025年4月11日17时28分将大风蓝色预警信号升级为大风黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现6级到8级西北风，阵风9级到10级，局地10级以上，并伴有扬沙或浮尘，请注意防范。

洛阳市气象台2025年4月11日17时28分将大风蓝色预警信号升级为大风黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现6级到8级西北风，阵风9级到10级，局地10级以上，并伴有扬沙或浮尘，请注意防范。 洛阳市气象台2025年4月11日17时28分将大风蓝色预警信号升级为大风黄色预警信号：预计未来12小时，老城区、西工区、瀍河区、涧西区、洛龙区、伊滨区将出现6级到8级西北风，阵风9级到10级，局地10级以上，并伴有扬沙或浮尘，请注意防范。 防御指南： 1.政府及相关部门应按照职责做好防大风工作。 2.及时停止户外活动，停止高空、水上等户外作业，停止露天集会，危险地带人员和危房居民应尽量转到避风场所避风。 3.公园、景区、游乐场等户外场所应当做好防护措施，确保人员安全。 4.居民应当关紧门窗，妥善安置室外搁置物和悬挂物，人员避免外出，外出时远离户外广告牌、棚架、铁皮屋、板房等易被大风吹动的搭建物。 5.切断户外危险电源，加固围板、棚架、广告牌等易被大风吹动的搭建物，妥善安置易受大风影响的室外物品。 6.机场、轨道交通、高速公路、港口码头等经营管理单位应当采取保障交通安全的措施，有关部门和单位应做好森林等防火工作。⑥