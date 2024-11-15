醉美神都春色！洛阳多个牡丹园全面进入盛花期

时下，走进洛阳主城区牡丹观赏园内，各色牡丹争奇斗艳，游人穿梭其间，犹如步入画中，“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的生动画卷正在上演。

时下，走进洛阳主城区牡丹观赏园内，各色牡丹争奇斗艳，游人穿梭其间，犹如步入画中，“唯有牡丹真国色，花开时节动京城”的生动画卷正在上演。

洛报融媒记者从洛阳市园林绿化中心了解到，目前王城公园、中国国花园、隋唐城遗址植物园的牡丹已全面进入盛花期，赏花游园正当时。

深挖文化内涵，频出“明星”牡丹

“昨天刚去王城公园排队看了金丝贯顶，今天又来隋唐城遗址植物园拍到了银丝贯顶，两个珍稀牡丹各有特色，果然名不虚传！”10日，在隋唐城遗址植物园内，一名北京游客拍到“镇园之宝”银丝贯顶后，心满意足。

近年，有着千年历史的牡丹逐渐“触网”，热点频出。除了传统四大名品姚黄、魏紫、赵粉、豆绿之外，金丝贯顶、银丝贯顶等因造型独特、品种稀有，成为每年4月的赏花顶流，吸引游客不远千里前来一睹芳容。

同时，各园不断挖掘牡丹文化内涵及特色，涌现出越来越多的“明星”牡丹，如酷似包菜的绿牡丹春柳、一半紫一半粉的“两掺儿牡丹”二乔、“撞脸”曹魏白玉杯的牡丹玉兔……洛阳牡丹原地“出道”，游客争相打卡。

“截至目前，王城公园共有430余个品种牡丹开放，中期牡丹品种已全面进入盛花期。”王城公园有关负责人介绍。