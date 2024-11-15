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2025年第一季度中博热搜榜发布 洛阳市多家博物馆上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.11 17:27
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　　10日，由中国文物交流中心指导、博物馆头条统计发布的“中博热搜榜”2025年第一季度全国热门百强榜单及延伸子榜单揭晓。洛阳市多家博物馆凭借其深厚的文化底蕴和公众关注度上榜多个榜单。

　　在本次发布的“全国热门博物馆百强榜”中，洛阳博物馆成功入选，位列第62名。此外，洛阳博物馆上榜“百强热门博物馆地市馆前50”榜单，位列第10名。

　　在“百强考古遗址博物馆前50”榜单中，二里头夏都遗址博物馆、洛阳古墓博物馆分别位列第10名、第20名。

　　据介绍，本季榜单首次引入“ChatGPT指数”“DeepSeek指数”等AI大数据模型，结合传统数据维度(如展览、教育、传播等)，立体分析博物馆的参观热度与网络声量。全国共计三百余家博物馆上榜。(洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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