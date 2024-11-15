LiveHouse、特色酒馆……洛阳大力培育青年消费业态

走进小酒馆打卡沉浸式戏剧，夜宵后到LiveHouse“续摊”欢唱……夜幕降临，年轻人的“City Drink”火热开场。

走进小酒馆打卡沉浸式戏剧，夜宵后到LiveHouse“续摊”欢唱……夜幕降临，年轻人的“City Drink”火热开场。

“喜欢到酒吧喝酒谈心，享受一晚上的松弛与微醺。”10日晚，在位于洛阳市老城区的天心·隋唐里文化产业园拾叁堂Livehouse，谈及夜晚最好“打开方式”，消费者林乐渔说，高品质的音乐现场、沉浸式的氛围体验、加之特色酒饮小食是最佳搭配。

在林乐渔看来，酒吧更像是一个避风港。约三五知己，捧一杯美酒，听着舒缓的音乐，陶醉在自己的世界里。“大家一边品着美酒，一边交流，朋友在聊天中结识，发烧友、达人和梦想、激情在这里完美碰撞”。

霓虹初上，音乐四起。在拾叁堂Livehouse，在舒缓的氛围中，年轻人随着音乐自由摇摆。这里既是酒吧，也是潮流音乐会客厅，每季度拾叁堂将举办至少一场派对，邀请全国先锋音乐人为消费者带来视听享受。

每个酒吧，都有自己的故事。而位于涧西区延安路的临时酒吧，却以庭院式的风格、安静的氛围，吸引着许多年轻人。坐在庭院里，清爽的春风拂面，远离繁杂与庸扰，于青松翠柏、牡丹花海之中，享受闹中取静的乐趣。很快，生活中的焦躁和烦闷一扫而光。