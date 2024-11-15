4月12日牡丹花情预报

“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”当下，各牡丹观赏园内珍品牡丹竞展殊姿：二乔醉倚东风半含羞，赵粉轻点绛唇初试妆，层层锦绣次第舒展，浩荡花潮漫过雕栏画槛。千年帝都的飞檐斗拱间，倾城国色正以云蒸霞蔚之势，演绎着"花开时节动京城"的盛世气象。

“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”当下，各牡丹观赏园内珍品牡丹竞展殊姿：二乔醉倚东风半含羞，赵粉轻点绛唇初试妆，层层锦绣次第舒展，浩荡花潮漫过雕栏画槛。千年帝都的飞檐斗拱间，倾城国色正以云蒸霞蔚之势，演绎着"花开时节动京城"的盛世气象。

中国国花园：全园共有约550个品种牡丹开放，主要分布在国花台、二乔亭、姚黄阁、九色同现、开元富贵广场等。其中：盛开的牡丹品种有胜葛巾、葛巾紫、芳纪、胡红、紫蓝魁、雨后风光等；初开的牡丹品种有岛藤、镰田锦、镰田藤、明石泄等。园内黄刺玫、樱花、紫荆等竞相绽放。

中国国花园(村松樱)

王城公园：全园共有约550个品种牡丹开放,主要分布在沉香楼、牡丹仙子、九色台、闻韶台、傲梅渲春观赏区、王城春早观赏区、甘棠洲观赏区。其中：盛开的牡丹品种有桃红飞翠、首案红、花蝴蝶、黄冠、火鸟、墨润绝伦等；初开的牡丹品种有春柳、白妙、渡世白、镰田锦、八束狮子、新七福神等。园内珍稀品种金丝贯顶已进入最佳观赏期，木香、黄刺玫、棣棠等花卉竞相绽放；大花飞燕草、毛地黄、耧斗菜、羽扇豆等各色花境植物也不甘示弱，争奇斗艳，共同演绎一场春日的繁华盛会。

王城公园(杨贵妃)

隋唐城遗址植物园：全园共有约500个品种牡丹开放，主要分布在九色园、百花园、科技园、特色园。其中：盛开的牡丹品种有大红宝珠、锦袍红、藏枝红、栗皮红、红霞争辉等；初开的牡丹品种有烟绒紫、如花似玉、珠光墨润、叠云、赵园粉等。网红牡丹银丝贯顶，绿色系珍品牡丹春柳、绿幕隐玉等进入最佳观赏期。此外，园内菊花桃、紫荆、樱花、海棠、绣球荚蒾等竞相绽放。