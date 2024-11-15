大风降温天气来了！洛阳市发布防范应对紧急通知

11日，洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室发布关于做好大风降温天气防范应对的紧急通知。

11日，洛阳市安全生产和防灾减灾救灾委员会办公室发布关于做好大风降温天气防范应对的紧急通知。

根据洛阳市气象部门预报，受南下冷空气影响，预计4月11日至13日，洛阳市有一次大风降温天气过程。11日至13日，我市自西北向东南转西北风6级到7级，阵风9级到10级。11日，偏南部分地区有阵雨、雷阵雨，局地伴有雷暴大风、短时强降水等强对流天气。12日早晨，最低气温高海拔山区2℃到4℃，其他县区7℃到9℃；12日午后，最高气温15℃到17℃；气温较前期下降7℃到10℃，高海拔山区将出现寒潮。

通知要求，本次大风降温天气将对安全工作造成不利影响，各级、各有关部门要及时关注最新天气预警和灾害预警信息，主动研判各类风险，制定针对性防范措施，严防各类事故(件)发生。

气象部门要加强监测预警，加密天气会商频次，实时跟踪大风天气动态，及时发布预警信息，通过多渠道向应急、交通、农业、文旅、住建、电力等重点部门推送分区域、分时段的精细化预报，为决策提供科学依据。

宣传部门要统筹各通信部门协同做好大风天气预警和防灾避险知识的宣传工作，通过电视、广播、新媒体、短信等渠道，及时、准确、滚动发布气象预警和防范提示，及时引导处置舆情信息，化解舆情危机。

应急管理部门要会同气象部门适时进行会商研判，督促相关行业领域部门落实防范措施，加强指挥调度和做好应急备勤及处置准备，随时处理突发事件，并统筹做好信息报送、灾情统计核查及救灾救助工作。

林业部门要扎实安排好森林防灭火防范工作，强化火源管控，加强林区巡查防守，切实盯住山头、看好路口、严查林边，严厉打击烧荒燎塄、野营野炊等违规野外用火,坚决杜绝火种入林，严防森林火灾。

文化和旅游部门要及时发布提示信息，切实做好旅游景区观光索道、玻璃栈道、游乐设施设备运行督导检查，督促适时关停高空游乐项目及区域。