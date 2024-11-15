市人大常委会召开主任专题会议

8日，市人大常委会主任李保国主持召开市人大常委会主任专题会议。

8日，市人大常委会主任李保国主持召开市人大常委会主任专题会议。

会议研究了市人大常委会关于市县两级人大司法监督的若干举措、农村低保制度漏洞查找、开展黄河新文旅发展联动监督的实施方案及2025年点单听取的重点工作建议清单等。与会人员围绕相关制度落实中的堵点难点进行深度研讨，提出意见建议。会后，李保国到新安县、孟津区，暗访调研了农村低保制度落实情况。

李保国强调，要充分发挥人大监督“查漏洞、促落实”的职能作用，聚焦人民群众反映强烈的问题和改革发展重点难点问题，围绕政策制度执行和体制机制运行中的重点问题，督促被监督部门立行立改，进一步完善制度体系，切实将制度优势转化为治理效能。要加强全过程司法监督，紧盯立案审查、审判执行、检察监督等司法权力运行关键环节，开展“两官”履职评议、案件评议等多维度司法监督，深化司法人员任命监督，持续提升司法监督刚性。要坚持问题导向，紧盯群众关心关注的低保申请认定、审批公示及资金发放等关键环节，开展“小切口”“清单式”监督，着力查找责任虚化、执行走样、作风不实等问题，以强有力的监督保障低保政策运行阳光透明，确保政策精准惠及困难群体。要强化监督整改跟踪问效，适时开展“回头看”检验整改成效，对整改不彻底、成效不显著的单位开展持续监督，确保问题整改闭环销号，推动监督成果有效转化，切实增强人大监督刚性和实效，以有力有效监督增强群众获得感幸福感安全感。

市人大常委会副主任夏磊、李书杰参加。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)