洛阳：全民共绘国家安全新图景

近年来，河南洛阳以总体国家安全观为引领，探索出一条传统与创新交织、全域与特色并重的全民国家安全教育之路，让“大安全”理念在牡丹花城生根发芽。

编者按：2025年4月15日是第十个全民国家安全教育日，大河之南、华夏腹地的河南省各地市近年来携手并肩、奋楫争先，不断创新形式宣传总体国家安全观，凝聚起全民护国安、卫山河的磅礴伟力，使国家安全理念如春风化雨，润泽人心，奏响中原大地的国家安全宣教强音。央广网河南频道携手各省辖市委办公室推出“全民国家安全教育走深走实十周年”系列报道，全面展现河南省各地市十年来精心谱写的“国安华章”。

近年来，河南洛阳以总体国家安全观为引领，探索出一条传统与创新交织、全域与特色并重的全民国家安全教育之路，让“大安全”理念在牡丹花城生根发芽。

时空长河中的薪火相传

在东方红农耕博物馆的钢铁构架间，历史的回声与现代的脉动奇妙交融。这里是国内首个以“现代农耕”为主题的博物馆。2012年开放以来，5000平方米的展陈空间内，用泛黄的历史照片、锃亮的农机部件、动感的声光电场景，铺展开一幅世界农耕发展史和中国农业机械化的壮丽画卷。作为全国爱国主义教育基地、洛阳市国家安全教育基地，它不仅是工业遗产的守护者，更是国家安全意识的“播种机”。

与工业文明交相辉映的，是红色基因的赓续传承。八路军驻洛办事处纪念馆的青砖灰瓦间，当年“红色桥梁”的故事正在新时代续写新篇。作为洛阳市首批10家国家安全宣传教育基地之一，这里将党史学习与国家安全教育深度融合。

“国安洛阳”微信公众号的“国家安全宣教基地”专栏，更让这些历史记忆突破时空界限，通过图文、视频的立体呈现，成为广大网民触摸国家安全的“云窗口”。

教育沃土上青春与使命的共鸣

在洛阳市高新外国语学校，国家安全教育已然融入学子的成长基因，学校将国家安全教育融入学校的日常教育教学中，把思政课、主题班会、学科教学与国家安全教育深度关联，通过案例分析、实践教学等方式，加深学生对国家安全的理解和认识。2024年，由师生共创并自导自演的舞台剧《国家安全你我共铸》一经上演便口碑载道，引发师生浓厚的观演热情。学校更将教育延伸至笔尖与画布，“国家安全在我心中”书画比赛征集了大量优秀作品，一幅幅稚嫩却真挚的作品，勾勒出青少年心中的国泰民安。

洛阳市教育局则搭建起更广阔的教育平台，将每年的四月定为“全市中小学全民国家安全教育宣传月”，让全市中小学生沉浸在国家安全的知识海洋。当升旗仪式上响起“国家安全，人人有责”的誓言，当法治讲座解析危害安全行为的典型案例，当辩论赛围绕“人工智能安全”展开思辨，国家安全不再是抽象概念，而是具象化为可感、可触的实践感悟。

历史深处的国安密码

洛阳市文化广电和旅游局立足深厚历史底蕴，挖掘龙门石窟文明互鉴的文化安全启示、关林“忠义”精神的家国情怀，让历史遗迹成为国家安全教育的“活教材”，此外，打造的沉浸式国家安全主题旅游线路，“古城安全之旅”用城墙遗址诉说古代城防智慧，“红色文化安全之旅”串联起历史与现实的对话，成功将国家安全教育融入文旅体验，让千年古都在新时代焕发出维护国家安全的智慧光芒。

全员参与的生动实践

2025年3月，“我和新时代国家安全”演讲比赛点燃全城热情。比赛通过讲述身边经历或身边人身边事，以鲜活的事例、真挚的情感反映新时代国家安全事业取得的重大成就。

洛阳市委政法委以“线上+线下”双轮驱动，构建起立体化宣教矩阵。线上，“洛城无邪”反邪教栏目覆盖百万群众，“依法解千结”专栏用短视频破解法律难题；线下，3200个村(社区)的“一墙一窗”宣传栏、26座国家安全主题公园，将反诈、反间防谍知识融入市井生活。公交“国安号”穿梭于大街小巷，车厢内的海报与语音提示，让每一次出行都成为“移动课堂”。

国家安全教育，这场没有终点的接力赛，将守护意识深深植入千年古都的肌理，筑牢新时代的国家安全钢铁长城，让“国泰”与“民安”在这片土地上相映生辉。(央广网记者 张丽娜)④