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践行新文旅理念加快发展人民文旅 坚定不移走好文旅富民兴区之路
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.10 08:55
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　　昨日，《一眼千年看洛邑：洛阳老城人民文旅的理论探索与成功实践》新书在洛首发。

　　近年来，老城区认真落实市委市政府部署要求，深刻践行“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”新文旅产业发展理念，把文旅产业作为主攻方向，锚定文旅新风口，调动群众积极性，在打造消费新场景新业态、丰富汉服体验内容、文商旅特色街区建设等方面持续用力，探索走出一条以人民为中心的文旅富民兴区发展之路。目前，老城区经营汉服商家从18家增至1100余家，辖区392家民宿平均入住率超70%。2024年全区旅游综合收入约300亿元，带动3万余人从事文旅相关产业。

　　《一眼千年看洛邑：洛阳老城人民文旅的理论探索与成功实践》一书由新华出版社出版，介绍了老城区近年来贯彻落实中央、省委、市委部署要求，立足区情实际，加快文旅转型发展的有关探索和实践经验。

　　该书作者、中央文史研究馆馆员赵德润在发布会上分享了创作情况。新华社原副社长兼常务副总编辑马胜荣、新华出版社总编辑王永霞、省政府研究室一级巡视员皇甫小雷等各领域专家学者围绕发展人民文旅有关情况进行了座谈交流。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 石智卫)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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