紧盯关键环节守牢重点部位 有效防范化解森林火灾风险

昨日，市委常委、常务副市长潘开名到新安县、涧西区巡林、巡河，并调研煤矿企业安全生产工作。

昨日，市委常委、常务副市长潘开名到新安县、涧西区巡林、巡河，并调研煤矿企业安全生产工作。

眼下正值森林防火紧要期。在新安县国有郁山林场，潘开名详细了解林区进出口通道管理、防灭火物资储备等情况。他强调，要提高思想认识，时刻紧绷森林防火这根弦，以“时时放心不下”的责任感严阵以待、严防死守，坚决防范和遏制森林火灾发生。要坚持问题导向，掌握森林防灭火地域特点，紧盯防火巡护、火源管理等关键环节，守牢田间地头等重点部位，有效防范化解森林火灾风险。要织密防控网络，坚持人防、物防、技防相结合，严格执行24小时值班值守和领导带班制度，确保一旦发现火情早报告、早处置，做到打早、打小、打了。

经过治理的涧河流域涧西段河水清澈，两岸郁郁葱葱。潘开名沿着河堤徒步巡河，详细询问沿岸环境整治、汛期河道安全管理等情况。他强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想，落实河长制常态化工作机制，统筹推进水资源保护、水污染防治和沿岸绿化、设施配套等工作，努力营造河畅、水清、岸绿、景美的水生态环境。

潘开名还到新安县新义煤矿、新安煤矿调研煤矿企业安全生产工作。他强调，要坚决克服麻痹松懈思想和侥幸心理，切实履行安全生产主体责任，紧盯矿山安全生产薄弱环节，深入排查整治各类安全隐患，筑牢煤矿安全生产防线。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹)