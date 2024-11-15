最近，洛阳又开始“下雪”了。对飞絮过敏的人们纷纷戴上口罩，躲避春风中的杨絮、柳絮。

最近，洛阳又开始“下雪”了。对飞絮过敏的人们纷纷戴上口罩，躲避春风中的杨絮、柳絮。如今人们把杨树、柳树，杨絮、柳絮分得很清，古人却似乎只关注柳，明明是写“杨柳”“杨”，指的却是“柳”；明明是写“杨花”，说的却是“柳絮”，或许是因为，柳更富有诗意？

百步穿杨，射的是柳叶

今人说杨树、柳树，明确指两种不同的树，杨树是杨柳科杨属植物，柳树是杨柳科柳属植物，二者皆为雌雄异株，雌株会产生带有白色绒毛的种子，随风飞散如飘絮，即为杨絮、柳絮。

读古诗的时候，咱就得改改这种认识了，因为古诗里提到杨柳、杨，往往指的是柳。

您看这几句，写的明明是杨柳，其实没杨树什么事儿。“草长莺飞二月天，拂堤杨柳醉春烟。”“沾衣欲湿杏花雨，吹面不寒杨柳风。”“庭院深深深几许？杨柳堆烟，帘幕无重数。”“今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。”

更有甚者，明明写的是杨，指的却是柳。在洛阳买履道里宅园的前一年，白居易任杭州刺史，他有一首《钱塘湖春行》，尾联称：“最爱湖东行不足，绿杨阴里白沙堤。”绿杨指的是柳树。三十年后，杜牧作《隋堤柳》，在首句“夹岸垂杨三百里”中，垂杨指的也是柳树。

就连成语“百步穿杨”，也跟杨树没半毛钱关系。据《史记·周本纪》载：“楚有养由基者，善射者也。去柳叶百步而射之，百发而百中之。左右观者数千人，皆曰善射。”说楚人养由基善于射箭，百步之外射柳叶，百发百中。人们就用成语“百步穿杨”形容射术非常高明，杨指的是柳叶。

既已如此，那说杨花是柳絮，也就不难接受了吧？李白曰：“杨花落尽子规啼，闻道龙标过五溪。”韩愈道：“杨花榆荚无才思，惟解漫天作雪飞。”苏轼云：“细看来，不是杨花，点点是离人泪。”

杨柳得名，有一个传说

古人为何称柳树为杨柳？民间传说这跟隋炀帝有关，因为隋炀帝开运河时，下令于运河两岸遍植柳树。

据《资治通鉴》记载：“发淮南民十余万开邗沟，自山阳至扬子入江。渠广四十步，渠旁皆筑御道，树以柳。”唐传奇《开河记》为历史添了许多“调料”，说运河开通后，隋炀帝乘龙舟南巡，从吴越之地选出五百名少女拉纤，让少女与嫩羊相间而行。时值盛夏，天气炎热，翰林学士虞世基向隋炀帝献计：在汴渠两岸广植垂柳，一来树根四散，可护河堤；二来可为拉纤的人遮阳；三来可让羊吃树叶。隋炀帝听了大喜，下诏让百姓进献柳树，献一株柳赏一匹缣。重赏之下，百姓纷纷献柳，植柳。隋炀帝亲手种下一株柳树，并御赐垂柳姓杨，“曰杨柳也”。

巧合的是，隋朝天子姓杨，隋朝被李渊开创的唐朝取代。隋炀帝宫人杭静诗云：“江南杨柳树，江北李花荣。杨花飞绵何处去，李花结果自然成。”就因为杨与柳这层隐秘的关系，杨国忠看见李泌的诗句“青青东门柳，岁晏复憔悴”，就觉得是在讥讽自己，还跑去跟唐玄宗告状。唐玄宗一句话就把他打发了：“赋柳为讥卿，则赋李为讥朕，可乎？”

当然，小说家言听听而已，毕竟“杨柳”一词古已有之，比如《诗经》中就有：“昔我往矣，杨柳依依；今我来思，雨雪霏霏。”南朝人费昶也有诗称：“水逐桃花去，春随杨柳归。杨柳何时归，袅袅复依依。”

柳的含义，都藏在诗里

其实关于杨和柳，《尔雅·释木》《本草纲目·木部》等分得很细，但古人创作不管那么多，只要能表达心中意象，杨柳、杨花、柳信、折柳……统统拿来用。在古人笔下，柳意味着春天，意味着离别，也被英雄借来感逝伤怀。

看见杨柳、杨花就想起春天。因为柳树发芽带来春的信息，欧阳修道：“珠帘半下香销印，二月东风催柳信。”北周或许有一个春天来得很早，庾信遂作：“新年鸟声千种啭，二月杨花满路飞。”

白居易春游洛城，不仅赏花也看柳，他在永丰坊西角的荒园里赞叹：“一树春风万万枝，嫩于金色软于丝。”他在洛阳桥头感慨：“何似东都正二月，黄金枝映洛阳桥。”

“柳”与“留”谐音，古人折柳送别。南北朝时的乐府诗《折杨柳歌辞》中有：“上马不捉鞭，反折杨柳枝。”折柳暗含离愁，亦暗示思乡。一个春夜，李白在洛城听见春风送来笛子吹奏的汉乐府曲《折杨柳》，忍不住吟道：“此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。”

还有英雄执柳而叹。曹丕作有《柳赋》，序中写到曹操与袁绍战于官渡时，他种下一株柳树，十五年后，左右仆御已多亡，感物伤怀，乃作斯赋。桓温是东晋枭雄，曾三次北伐欲收复洛阳。第三次，他途经金城，见到自己往年手植的柳树已有十围那么粗，便手执柳条，泪流不止：“木犹如此，人何以堪！”英雄迟暮，再宏大的谋略，终将被时间碾得灰飞烟灭。 “金谷园中柳，春来似舞腰。何堪好风景，独上洛阳桥。”我们无缘得见的那些柳，所幸都在诗里永不凋零。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）