洛阳周山橡胶坝修复项目预计今年汛期后施工

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：周山橡胶坝拦水能力已基本缺失，旱季洛河河道杂草丛生，何时能修复？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：周山橡胶坝拦水能力已基本缺失，旱季洛河河道杂草丛生，何时能修复？

市水利局回复：瀛洲桥至西苑桥段水面受周山橡胶坝影响,不能正常蓄水，近日，周山橡胶坝修复项目已经市政府同意，目前正在进行前期项目立项工作，预计今年汛期过后(9月底)即可进场施工。待完工后该段河道环境将会有很大改善。

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