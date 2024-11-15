用“Z世代”语言传递洛阳声音

在洛阳三彩艺术博物馆亲手体验三彩技艺，在洛阳考古研究院文物修复中心复原破碎陶罐，在洛阳文化旅游职业学院绘制牡丹扇子……第42届中国洛阳牡丹文化节期间，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动热闹非凡。

在洛阳三彩艺术博物馆亲手体验三彩技艺，在洛阳考古研究院文物修复中心复原破碎陶罐，在洛阳文化旅游职业学院绘制牡丹扇子……第42届中国洛阳牡丹文化节期间，国际“Z世代”牡丹花城周游记活动热闹非凡。来自19个国家的30余名青年跨越山海、来到洛阳，以青春之名架起了一座连接洛阳与世界的文化桥梁。

“这辈子必须来一趟洛阳！”约旦留学生何山手持牡丹扇子时的感叹，道出了“Z世代”青年对洛阳的惊艳印象。“Z世代”指当代社会的年轻一代、新生一代。作为“互联网原住民”，“Z世代”青年在网络这片互联互通的海域中玩得风生水起。他们擅长以年轻人的视角讲述故事，不仅把社交媒体的话语风格掌握得游刃有余，还有利于促进不同国家和地区的文化交流。就像这场国际青年与古都洛阳的春日花约，正是文明交流互鉴的缩影。30余名国际青年用脚步丈量古都的厚重历史，用镜头记录文化的鲜活表达，用行动诠释文明互鉴的时代意义，如同一个个“文化翻译者”，用“Z世代语言”向世界生动讲述洛阳好故事、传递洛阳好声音。

“深化文明交流互鉴，推动中华文化更好走向世界。”这些年，洛阳秉承“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”理念，充分发掘利用历史文化资源，强化传统文化的现代化、年轻化表达，不仅让厚重历史成为青年可参与的“文化剧本”，更让当代洛阳的文化叙事拥有了更多“世界视角”，在国际传播中焕发新生机。

牡丹花开动全球，青春笔墨写华章。坚持创造性转化、创新性发展，以青年视角、国际视角打造更多年轻人喜闻乐见的新体验、新产品，我们就能将洛阳的文化资源优势转化为全球传播效能，让历史文化与世界目光在河洛大地深情对视，绘就美美与共、和合共生的交流画卷。（洛 平 ）