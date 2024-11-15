深入探寻客家文化与河洛文化的渊源 洛阳2025客家文化学术研讨会举行

客聚神都，花开五洲。8日下午，由洛阳市政府主办的洛阳2025客家文化学术研讨会在二里头夏都遗址博物馆举行。全球客家·崇正会联合总会总执行长曾观涛等出席活动。

客聚神都，花开五洲。8日下午，由洛阳市政府主办的洛阳2025客家文化学术研讨会在二里头夏都遗址博物馆举行。全球客家·崇正会联合总会总执行长曾观涛等出席活动。

河洛地区与客家人以及客家文化的形成有着密切联系。研讨会上，文旅部科技教育司原司长孙若风、海口经济学院传媒学院执行院长佘红云、华南理工大学教授李小华、赣南师范大学教授钟俊昆、福建三明学院教授蔡登秋、北京林业大学教授成仿云、洛阳客家联合会常务副会长于春斌、世界客属第34届恳亲大会筹办方代表黄胜等来自全国各地的专家学者围绕客家文化、河洛文化、牡丹文化等主题进行分享交流，深入探寻客家文化与河洛文化的渊源，进一步弘扬客家精神、传播河洛文化、凝聚民族共识。

活动现场还为洛阳客家文化周边传播研究院揭牌。该研究院由北京大学周边传播研究中心、华侨大学周边传播研究院和偃师区委统战部合作成立，致力于深入研究客家文化与河洛文化的文化脉络，形成更多有影响力的研究成果，推动客家文化和河洛文化的交融与共生，为客家文化的传承与发展发挥重要作用。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 实习生 施亦格 文/图）