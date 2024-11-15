北京林业大学教授成仿云：牡丹是客家文化根源象征和交流桥梁

“牡丹是洛阳的城市名片，对于客家人来说，牡丹象征着根源与故土，承载着他们的家族文化与历史记忆。”在洛阳2025客家文化学术研讨会上，北京林业大学教授成仿云围绕《客家人与牡丹文化》进行分享交流。

“牡丹是洛阳的城市名片，对于客家人来说，牡丹象征着根源与故土，承载着他们的家族文化与历史记忆。”在洛阳2025客家文化学术研讨会上，北京林业大学教授成仿云围绕《客家人与牡丹文化》进行分享交流。

成仿云表示，客家人在南迁过程中，将牡丹文化带到了南方，使牡丹成为连接南北的文化桥梁。时至今日，在客家文化中依然能看到牡丹的身影。例如在客家传统建筑中，牡丹常作为吉祥图案出现在木雕、石雕或壁画中，象征家族繁荣；在客家刺绣与服饰中，常见牡丹与石榴、莲花等组合，寄托多子多福、生活美满的愿望；在客家节庆与习俗中，牡丹图案常见于客家婚礼的嫁妆、被褥及饰品中，象征新婚夫妇的富贵前程；在客家山歌的创作过程中，还常以牡丹比喻美好的事物或人物。

“客家人视洛阳为祖根地，而牡丹则寄托族群对中原故土的眷恋。”成仿云说，牡丹作为客家人追溯中原根源的精神图腾，承载着深厚的文化认同与情感联结，牡丹跨越地域与时空，以符号化的形式凝聚客家人的历史记忆与文化智慧，成为连接中原传统与客家精神的独特桥梁。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 实习生 施亦格 文/图)