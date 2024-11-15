福建三明学院教授蔡登秋：客家文化的形成离不开理学南传的影响

“客家人之所以崇文重教、尊儒重礼，离不开两宋时期理学南传的影响。”在洛阳2025客家文化学术研讨会上，福建三明学院教授蔡登秋围绕《二程理学南传与客家文化形成》进行分享交流。

“客家人之所以崇文重教、尊儒重礼，离不开两宋时期理学南传的影响。”在洛阳2025客家文化学术研讨会上，福建三明学院教授蔡登秋围绕《二程理学南传与客家文化形成》进行分享交流。

“理学来源于两千多年前的周礼及春秋时期的儒家思想，到了宋代，来自洛阳的程颢、程颐创立二程洛学，将理学进一步发扬光大。”蔡登秋说，理学南传简单来说，就是以二程洛学为核心的理学从北方转移到南方，并在南方扎根、发展的过程。

蔡登秋表示，来自福建的哲学家杨时是中国理学南传的最关键历史人物。北宋时期，杨时在福建同乡游酢的引荐下，拜在了二程门下，潜心研究和传播二程洛学。杨时秉持着“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”的人生信念，在福建、浙江、湖南、湖北等地广收门徒，著书立说，大力传播二程学说，被东南学者推为“程学正宗”。而此时也正是客家精神的形成时间。

杨时作为“闽学鼻祖”，展示了“尽心”“知性”“止于至善”的儒家行为风范和“清廉”“爱国”的儒家忠孝思想，这些思想后来被客家人发扬光大，形成了独特的客家文化。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 实习生 施亦格 文/图)