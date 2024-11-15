全球客家·崇正会联合总会总执行长曾观涛：“客家人要经常回祖根地洛阳看看！”

“来洛阳很多次，每次都有回家的亲切，感受到洛阳又有了新的变化。”8日，全球客家·崇正会联合总会总执行长曾观涛谈及此次回洛感受时，深有感触地说。

“来洛阳很多次，每次都有回家的亲切，感受到洛阳又有了新的变化。”8日，全球客家·崇正会联合总会总执行长曾观涛谈及此次回洛感受时，深有感触地说。

牡丹花开，正是洛阳最美好的时节。此次，曾观涛应邀出席第42届中国洛阳牡丹文化节“客聚神都花开五洲”客家回家赏花活动，再次回到洛阳这片故土。“去年，世界客属第33届恳亲大会在洛阳举行，千名客家人回到洛阳祖根地。时隔半年，又有这么多的客家人来到洛阳，这说明大家对洛阳客家祖根地的认同感越来越强。”曾观涛说。

全球客家·崇正会联合总会是海内外较有影响力的客家社团，自成立以来，始终致力于弘扬客家文化，为推动海内外客属开展文化与经济交流搭建平台与服务，在国际客家学研究和全球客家重大事务活动中发挥着重要作用和影响。“洛阳是客家人的祖根地，这两年，我们一直借助全联会广泛联系客家社团的优势，呼吁客家人多回到祖根地洛阳看看。”曾观涛说，不忘来时路，方知向何生。很多客家人不知道自己从哪里来的，来到洛阳之后，他们了解了自己祖先的历史，他们对客家历史、文化、典故、渊源知道得越多，就越有感情、越有认同感。

此次，在偃师区世界客家祖根地纪念公园中原客家先民南迁圣地纪念碑前，曾观涛带头郑重敬献花篮，随后客家代表们陆续敬献花篮，并瞻仰纪念碑，共同探寻精神家园，感受血脉深情。“相信来到这里的客家人，看到家乡发展这么好，感受到洛阳人的深情厚爱，能更深刻感受到根在河洛的涵义。”曾观涛表示，自己将不遗余力地宣传洛阳、推广洛阳，让更多客家人回洛阳看看，亲近祖根地，感受洛阳的独特魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 实习生 施亦格 文/图）