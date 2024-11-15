晴多雨少，冷空气“加戏”！洛阳最新天气预报来了

今天，洛阳市最高气温22℃，相比昨日凉快许多。 今天，洛阳市最高气温22℃，相比昨日凉快许多。 洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周洛阳市以晴天或多云天气为主，周内气温略有起伏。受冷空气影响，周末风力较大，气温较周前期有所下降。 具体预报 今天夜里：多云。 4月9日(周三)：多云转晴天，偏西风3级～4级，阵风6级～7级，气温12℃～28℃。 4月10日(周四)：晴天到多云，气温12℃～30℃。 4月11日(周五)：阴天转多云，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，西北风4级～5级，阵风6级～8级，气温13℃～29℃。 4月12日(周六)：晴天间多云，偏西风5级左右，阵风6级～8级，气温8℃～24℃。 4月13日(周日)：晴天，偏西风4级左右，气温9℃～26℃。 4月14日(周一)：晴天，气温13℃～28℃。 4月15日(周二)：多云间阴天，气温13℃～29℃。 （洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）