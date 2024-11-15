晴多雨少，冷空气“加戏”！洛阳最新天气预报来了

今天，洛阳市最高气温22℃，相比昨日凉快许多。
今天，洛阳市最高气温22℃，相比昨日凉快许多。
今天，洛阳市最高气温22℃，相比昨日凉快许多。
洛阳市气象台根据最新气象资料分析，未来一周洛阳市以晴天或多云天气为主，周内气温略有起伏。受冷空气影响，周末风力较大，气温较周前期有所下降。
具体预报
今天夜里：多云。
4月9日(周三)：多云转晴天，偏西风3级～4级，阵风6级～7级，气温12℃～28℃。
4月10日(周四)：晴天到多云，气温12℃～30℃。
4月11日(周五)：阴天转多云，部分地区有分散性阵雨或雷阵雨，西北风4级～5级，阵风6级～8级，气温13℃～29℃。
4月12日(周六)：晴天间多云，偏西风5级左右，阵风6级～8级，气温8℃～24℃。
4月13日(周日)：晴天，偏西风4级左右，气温9℃～26℃。
4月14日(周一)：晴天，气温13℃～28℃。
4月15日(周二)：多云间阴天，气温13℃～29℃。
（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605