洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

牡丹强“芯”！洛阳推动牡丹育种与技术创新
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.08 17:47
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　洛阳春日，最繁华的光景莫过于千姿百态的牡丹。

　　此刻，不同于公园里的熙攘热闹，国家牡丹芍药种质资源库宛如一处世外桃源，掩藏在洛阳市农林科学院的大院里。这里是牡丹育种研究者的独享，也是让牡丹更加惊艳的“造梦工厂”。近三年，已经有30多个牡丹新品种在此诞生。

　　四月花开正盛，也进入杂交育种的窗口期。眼下，资源圃里，紧张忙碌的育种人正编织着更加绚丽的牡丹“芯”梦想……

　　【定向育种】服务产业所需

　　走进市农林科学院牡丹芍药种质资源库，没有雅致的亭台水系，也没有迂回的栈道回廊，大片牡丹安静地独处着，肆意地绽放着。

　　1408026、1609004……花丛漫步，牡丹名品争奇斗艳。令人诧异的是，许多牡丹没有名字，而是以数字编号命名。

　　“每个编号都标记着科研信息。”该院牡丹研究所所长王二强没有急于解释编号的内涵，而是从牡丹育种的源头出发，一步步揭开种质“芯片”保护与创新的奥秘。

　　大自然中，牡丹野生种只有9个。在古代，人们把牡丹引入庭院栽培，创造了更多的杂交机会，培育形成了传统牡丹名品。《洛阳牡丹记》有云：“姚黄者，千叶黄花，出于民姚氏家”“魏家花者，千叶肉红花，出于魏相仁溥家”。时至今日，牡丹的气象万千也都缘于杂交育种的不断突破。

　　世人甚爱牡丹，但囿于其独特的生物学特性，其花期只有“花开花落二十日”，而且尚未像玫瑰、菊花、蝴蝶兰等主要切花品种一样“飞入寻常百姓家”。

　　“牡丹产业发展所需，就是牡丹育种的主要方向。”王二强说。当下，他们的所有努力，就是为了培育色泽更纯正、花形更奇特、花期更早或更晚的观赏新品种，成花率更高、花茎更纤长的切花新品种以及药用、油用等兼用型新品种，助力牡丹产业高质量发展。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚...
    第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会成功举办 聚焦复杂冠脉介入技术发展
        4月5日，由洛阳市第一人民医院主办的“第二届洛阳牡丹冠脉介入研讨会”成功举办，开幕式由该院院长苗润宏主持。
  • · 为生命接力 ！市三院医生张楠成功捐献造血干细胞
  • ·男子右肾被“蛀空” 竟因老婆患过肺结核
  • ·如何科学预防光敏性皮炎？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 张玉杰到孟津区调研并巡河
  • 四海客亲共赴牡丹花约！“客聚神...
  • 市人大常委会召开党组（扩大）会议
  • 国产首款双动力钢轨铣磨设备“洛...
  • 2025豫西·洛阳第二十四届名车展完...
  • “客聚神都 花开五洲”向中原客家...
  • 退休时医保缴费年限不足怎样补？...
  • 奇异的复色花——二乔
  • 黄河禁渔！4月至7月底黄河洛阳段...
  • 清明假期，洛阳各汽车站累计发送...
    		•
    百姓呼声
    洛阳市新街北延项目还会实施吗？
    市公共交通支付一体化何时能上线？
    精彩图片
    洛宁县马店镇：农...
    牡丹绽放迎客来【...
    牡丹公园：古牡丹...
    油菜花海醉游人！...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605