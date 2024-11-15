牡丹强“芯”！洛阳推动牡丹育种与技术创新

洛阳春日，最繁华的光景莫过于千姿百态的牡丹。此刻，不同于公园里的熙攘热闹，国家牡丹芍药种质资源库宛如一处世外桃源，掩藏在洛阳市农林科学院的大院里。这里是牡丹育种研究者的独享，也是让牡丹更加惊艳的“造梦工厂”。近三年，已经有30多个牡丹新品种在此诞生。

洛阳春日，最繁华的光景莫过于千姿百态的牡丹。

此刻，不同于公园里的熙攘热闹，国家牡丹芍药种质资源库宛如一处世外桃源，掩藏在洛阳市农林科学院的大院里。这里是牡丹育种研究者的独享，也是让牡丹更加惊艳的“造梦工厂”。近三年，已经有30多个牡丹新品种在此诞生。

四月花开正盛，也进入杂交育种的窗口期。眼下，资源圃里，紧张忙碌的育种人正编织着更加绚丽的牡丹“芯”梦想……

【定向育种】服务产业所需

走进市农林科学院牡丹芍药种质资源库，没有雅致的亭台水系，也没有迂回的栈道回廊，大片牡丹安静地独处着，肆意地绽放着。

1408026、1609004……花丛漫步，牡丹名品争奇斗艳。令人诧异的是，许多牡丹没有名字，而是以数字编号命名。

“每个编号都标记着科研信息。”该院牡丹研究所所长王二强没有急于解释编号的内涵，而是从牡丹育种的源头出发，一步步揭开种质“芯片”保护与创新的奥秘。

大自然中，牡丹野生种只有9个。在古代，人们把牡丹引入庭院栽培，创造了更多的杂交机会，培育形成了传统牡丹名品。《洛阳牡丹记》有云：“姚黄者，千叶黄花，出于民姚氏家”“魏家花者，千叶肉红花，出于魏相仁溥家”。时至今日，牡丹的气象万千也都缘于杂交育种的不断突破。

世人甚爱牡丹，但囿于其独特的生物学特性，其花期只有“花开花落二十日”，而且尚未像玫瑰、菊花、蝴蝶兰等主要切花品种一样“飞入寻常百姓家”。

“牡丹产业发展所需，就是牡丹育种的主要方向。”王二强说。当下，他们的所有努力，就是为了培育色泽更纯正、花形更奇特、花期更早或更晚的观赏新品种，成花率更高、花茎更纤长的切花新品种以及药用、油用等兼用型新品种，助力牡丹产业高质量发展。