快讯！洛阳2025客家文化学术研讨会召开

客聚神都，花开五洲。8日下午，洛阳2025客家文化学术研讨会在二里头夏都遗址博物馆召开。 客聚神都，花开五洲。8日下午，洛阳2025客家文化学术研讨会在二里头夏都遗址博物馆召开。 研讨会上，8位来自全国各地的专家学者围绕客家文化、河洛文化、牡丹文化等主题分享交流，进一步弘扬客家精神、传播中华文化。 活动现场还将为洛阳客家文化周边传播研究院揭牌。该研究院由北京大学周边传播研究中心、华侨大学周边传播研究院和偃师区委统战部合作成立，将发挥三方各自研究客家文化的地缘优势、教学优势、研学优势和理论优势，共同推动客家文化的继承、弘扬和传播。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 实习生 施亦格 文/图）