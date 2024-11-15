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提供1332个岗位！洛阳创业孵化基地企业专场招聘会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.08 16:05
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　　4月8日上午，以“创未来，就现在”为主题的2025年洛阳市民营企业服务月暨创业孵化基地企业专场招聘会在市民之家举行。

　　本次招聘主要面向洛阳各创业孵化基地企业、各类有人才和用工需求的民营企业，其中国家大学科技园、恒生科技园、863创智广场、生命科技园等创业园区共组织洛阳伊尹实业有限公司、洛阳顶扬光电技术有限公司等近40家企业参与本次线下招聘活动，提供了1332个优质岗位，涵盖技术研发、生产制造、市场营销、行政管理等多个类别。

　　助力创业创新，本次专场招聘会为诸多创业型、科技型企业搭建了招聘平台。孟津区的一家农业科技有限公司工作人员一早便赶来招聘会场。“目前我们研发人员紧缺，这次现场招聘会举办得相当及时。”该公司负责人说。

　　“过去我们主要通过招聘网站进行线上招聘信息发布，参加现场招聘会，可以和求职者面对面详细交流，留下初步印象。”洛阳中清智能装备有限公司的招聘工作人员说。

　　活动现场还设置了创业政策、小额贷款等咨询专区，为企业提供多项贴心服务。

　　洛阳市人力资源和公共就业服务中心有关负责人表示，该中心将持续围绕“民营企业服务月”专项活动要求，陆续开展大数据产业专场招聘活动、各行业协会专场招聘活动以及各市辖区专场招聘活动等各类就业招聘服务活动，广大市民可关注“洛阳就业服务”微信公众号，及时获取最新活动信息。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 李帆 李培博 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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