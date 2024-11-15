“客聚神都 花开五洲”人物专访丨佘红云：虽是初访洛阳，却似游子归家

"虽是初访洛阳，却似游子归家。"8日，在"客聚神都 花开五洲"活动现场，海口经济学院天择传媒学院执行院长佘红云向记者道出了她的"洛阳情结"。

"虽是初访洛阳，却似游子归家。"8日，在"客聚神都 花开五洲"活动现场，海口经济学院天择传媒学院执行院长佘红云向记者道出了她的"洛阳情结"。

漫步在洛阳偃师的街巷间，佘红云如数家珍地讲述着与这座千年古都的渊源："作为深耕中国古典文学与先唐历史研究的学者，在研读《诗经》《尚书》《史记》时，那些镌刻着'洛邑''成周'等字样的文字早已在脑海中构建起精神原乡。"

此次佘红云专程探访了唐恭陵、升仙太子庙、商城遗址等文化遗址。在杜甫墓前，佘红云被游客留言簿深深触动，“来自天南海北的游客用不同笔迹写着'诗圣千古 忧国情怀永存’，这些跨越时空的对话，正是文化传承最鲜活的注脚。”

"客家人本是'河洛郎'，期待更多客家人来到洛阳，重走先祖南迁之路。”谈及未来愿景，佘红云眼中闪现热忱：“客聚神都 花开五洲”活动搭建起双向奔赴的文化桥梁，希望以这次活动为起点，让更多客家人参与到河洛文化的传承与保护中来，让河洛文化在新时代绽放异彩。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 实习生 施亦格 文/图）