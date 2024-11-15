“客聚神都 花开五洲”人物专访丨薛华平：让“一花开，全城动”的盛景在更多城市绽放

“洛阳是华夏文明的重要发祥地，也是客家先民南迁的起点之一。”8日，在“客聚神都 花开五洲”活动现场，赣州客联会副会长薛华平表示，洛阳与客家的渊源可以概括为三句话：从血脉上来说，洛阳是客家人的根；从文化上来说，洛阳是客家人的源；从精神上来说，洛阳是客家人的魂。

“洛阳是华夏文明的重要发祥地，也是客家先民南迁的起点之一。”8日，在“客聚神都 花开五洲”活动现场，赣州客联会副会长薛华平表示，洛阳与客家的渊源可以概括为三句话：从血脉上来说，洛阳是客家人的根；从文化上来说，洛阳是客家人的源；从精神上来说，洛阳是客家人的魂。

薛华平认为，第33届世客会不仅深化了客家人“根在中原”的文化认同，还奠定了洛阳“客家祖根地”的历史地位。牡丹盛开时节，洛阳邀请来自海内外的客家宗亲代表再次回到根亲祖地，用牡丹的雍容之姿架起了一座连接历史与当下、中原与四海的桥梁，让广大客家人沉浸式感受客家先祖曾生活的这片土地的厚重文脉。

“这次活动不仅是洛阳的盛会，更是一场全球客家人的文化盛宴。”薛华平说，赣州作为客家文化对外传播的窗口，希望能与洛阳深化合作，共同探索“牡丹+客家文化”的文旅融合路径，以客家品牌为纽带，拓展农业、文创、生态、文旅等领域的合作，让“一花开，全城动”的盛景在更多城市绽放。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 孙小蕊 实习生 施亦格 文/图）